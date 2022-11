Exclusif: Frasier Revival pourrait présenter des personnages Cheers, déclare Kelsey Grammer

Fraser étoile Kelsey Grammaire n’a pas exclu de faire venir des membres du Acclamations jeter dans le renouveau. S’adressant à Jeffrey Heller de 45secondes.fr, on a demandé à Grammer s’il y avait une chance de voir Sam Malone de Ted Danson, Norm Peterson de George Wendt, Carla Tortelli de Rhea Perlman, Woody Boyd de Woody Harrelson ou l’un des Cheers gang, avec l’acteur assurant aux fans que la porte est ouverte à de tels camées qui plairont à la foule.





« Mon Dieu, tu sais qu’il y a toujours une chance, mais je n’y ai pas vraiment pensé. Si ça arrive et que c’est ancré dans un scénario, oui, probablement. On ne sait jamais. »

L’emblématique Dr. Frasier Crane de Grammer est né du monde de Acclamations, créé en tant que spin-off de la sitcom extrêmement populaire de NBC. La série autonome, Fraser, poursuit l’histoire du psychiatre Frasier Crane alors qu’il retourne dans sa ville natale de Seattle et commence à se construire une nouvelle vie en tant qu’animateur d’émissions de radio. Vivant avec son père grincheux et ex-flic, Martin (John Mahoney), et traînant avec son frère Niles (David Hyde Pierce), qui ressemble encore plus à Frasier que Frasier lui-même, la série a pris fin en 2004. Au cours de sa course, Fraser a été acclamé par la critique, le spectacle lui-même et le casting remportant trente-sept Primetime Emmy Awards et remportant le Primetime Emmy Award for Outstanding Comedy Series pendant cinq années consécutives.

FILM VIDÉO DU JOUR

Plusieurs personnages de Acclamations fait des apparitions tout au long des 11 saisons de Fraseret il ne fait aucun doute que le public éclaterait en acclamations et en applaudissements si l’un des acteurs légendaires reprenait ses rôles pour le renouveau de Paramount +.





Le casting original de Frasier ne sera pas des habitués du renouveau

CBS Télévision Distribution

Bien que nous puissions voir des apparitions de la Acclamations casting, il semble de moins en moins probable que le casting de soutien de l’original Fraser aura beaucoup à voir avec la renaissance. Des rapports récents ont indiqué que David Hyde Pierce, Jane Leeves et Peri Gilpin ne seront pas des habitués de la série lorsque Frasier Crane reviendra. Et même s’ils pourraient faire de brèves apparitions, cela ne manquera pas de décevoir les fans de l’original.

Détails de ce que Fraser revival impliquera, et où il trouvera le psychiatre fanfaron, sont actuellement gardés secrets, bien que Kelsey Grammer ait révélé que le personnage aura trouvé un peu de chance en ce qui concerne ses finances. « Il pense qu’il va partir et faire une chose, et bien sûr, sa vie l’emmène dans une autre direction », a déclaré Grammer. « Et il finit par devenir riche au-delà de ses rêves. »

La Fraser revival est un projet sur lequel Grammer travaille depuis des années et a officiellement reçu le feu vert le mois dernier. Les nouvelles aventures de Frasier viennent des écrivains Chris Harris (Comment j’ai rencontré votre mère) et Joe Cristalli (La vie en morceaux), avec Grammer, Harris et Cristalli à bord en tant que producteurs exécutifs aux côtés de Tom Russo et Jordan McMahon. CBS Studios produira le renouveau de Frasier en association avec Grammnet NH Productions de Grammer.

La Fraser revival n’a pas encore de date de sortie, mais il fera ses débuts sur Paramount + qui a officiellement donné à la suite une commande de série de 10 épisodes.