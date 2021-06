« Exatlón México »: Mati Álvarez et Casandra Ascencio, pourquoi se sont-ils éloignés

« Exatlon Mexique« Est-ce un programme original de Télévision aztèque qui a été créé sous l’inspiration du programme turc « Exathlon ». Il est sorti en 2017 et la mécanique était une confrontation de deux équipes de 10 membres chacune qui, semaine après semaine, ont été soumises à des tests physiques et mentaux pour remporter le prix final de 2 millions de pesos.

Les deux groupes étaient ; les célèbres, représenté par la couleur rouge ; et les Candidats, représenté par la couleur bleue. Les candidats ont dû créer une polémique entre eux et se critiquer. le télé réalité a été enregistré sur les plages de République Dominicaine, sa collection est plus que 950 millions de pesos mexicains dans le 4 saisons.

Le format du programme consistait en différents tests, parmi lesquels le circuits, 2×2 exathlon, exathlon 4×4. Dans les circuits femme contre femme et homme contre homme, dans le 2×2 deux couples se font face et dans le 4×4 Deux hommes et deux femmes de chaque équipe s’affrontent.

Récemment parmi les participants de « Exatlon Mexique« Cassandre Ascencio Oui Mati Allvarez une controverse est devenue une tendance dans laquelle les spectateurs ont été assez évoqués avec la réponse de Cassandre sur Mati Allvarez. C’est rapidement devenu une tendance et les réseaux ont explosé pour une telle déclaration.

« EXATLÓN MÉXICO », LE LITIGE ENTRE CASANDRA ASCENCIO ET MATI ÁLVAREZ

Mati Álvarez a été sacré champion de l' »Exatlón » (Photo: Instagram)

Lors d’une émission en direct à l’ancien participant Cassandre ils lui ont demandé s’il l’aimait Mati Allvarez qui a été récompensé en tant que champion de la quatrième saison de la réalité, à laquelle elle a répondu oui, mais a indiqué très clairement qu’il y avait une question très sensible qui ne leur permettait pas de s’entendre.

Peu de temps après dans sa transmission, il a assuré qu’entre elle et Mati une bonne relation n’est pas due. La question délicate entre eux est due au fait que Mati n’a pas partagé avec Cassandre le prix après avoir remporté « Coupe Exatlon ». Automatiquement, lorsque le public a eu connaissance de ce fait, il a fait le travail de le rendre viral dans les réseaux.

Cassandra Ascencio atteindrait également la finale de « Exatlón ». (Photo : Instagram)

En passant Twitter, Christian anguiano qui le public connaît comme « Je moi » C’est lui qui a révélé ce qui s’est réellement passé, comment le problème a commencé et tout ce qui concerne la grande polémique entre les anciens participants et selon sa version, les faits se rattachent à ceux qu’il a affirmés Cassandre.

Dans le fil de Twitter, « Je moi » assuré que pendant « Coupe Exatlon » Mati lvarez fait un pacte avec Cassandre Ascencio, dans laquelle il a promis que si elle gagnait, il partagerait la moitié du prix tant qu’elle atteignait la fin avec lui. Je suis d’accord que Mati Je ne respecte pas.

« C’est simple, c’est comme ça que ça s’est passé : en coupe internationale, tout le monde sait de quoi je parle de @matialvarezs pacte avec @ascencio_cass pour partager la moitié du prix tant qu’ils atteindront la finale ensemble », a écrit.

C’est simple, c’est comme ça que ça s’est passé : en coupe internationale, tout le monde sait déjà de quoi je parle @matialvarezs pacte avec @ascencio_cass partager la moitié du prix tant qu’ils atteignent la finale ensemble. – Christian A. Anguiano Flores (@Yomiwrmex) 8 juin 2021

Je tiens à souligner que ce pacte a été ouvert par Mati @ascencio_cass Il ne l’obligea pas, encore moins fit la proposition. Heber et Heliud ont été témoins en tant qu’athlètes, je suppose que le mot suffit comme fait d’engagement. C’est ainsi que le pacte est conclu. – Christian A. Anguiano Flores (@Yomiwrmex) 8 juin 2021

« Total, quand Cas a découvert qu’ils payaient déjà le prix parce qu’il était déjà tard et que nous étions déjà dans le 4 saison tout à l’intérieur. Pendant Programme Comme vous le savez déjà, Cas et Mati sont les rivaux n ° 1 et il doit y avoir de la rivalité et tout ce qu’ils savent déjà soi-disant Mati a découvert que Cas parlait très mal d’elle et donc et je pense honnêtement que je ne franchis jamais la ligne entre un bonne rivalité, » continu « Je moi » dans son narration.

La controverse entre les participants Mati Álvarez et Casandra Ascencio est devenue une tendance dans les réseaux. (Photo : Exatlhon tv)

« Lorsque nous revenons à CDMX Cas demande à Mati de parler, ce que Mati n’a pas semblé très convaincu, mais à la fin elle a cédé. Et il s’avère qu’elle ne veut plus me donner sa part convenue parce qu’elle a découvert que je disais du mal d’elle, mais elle ne lui a jamais dit Mati c’était clairement de ça que Cas était censé parler d’elle. »il expliqua. Une fois ces messages diffusés, le Ventilateurs ils étaient divisés en opinions pour et contre l’un et l’autre athlète.

Mati Après avoir reçu des messages et des messages de ses followers, il a fini par remercier le soutien, « Merci à tous pour votre soutien. Ils savent que je ne suis pas une mauvaise ambiance, mais je ne partirai pas du tout. Je suis déjà dehors, ici si je peux me défendre de ce qu’ils disent «