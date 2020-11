Examen du générateur d’eau Airowater Dewpoint: bat un purificateur d’eau, mais pas une solution d’eau potable pour tout le monde

Kavya Narayanan27 nov.2020 13:21:18 IST

Aujourd’hui, la technologie me trouble. Dans une mer de téléphones, d’ordinateurs portables, d’ampoules intelligentes, de haut-parleurs de toutes formes / tailles et de voitures qui ne peuvent pas encore voler, il existe un marché pour à peu près tout ce à quoi vous pouvez penser. La technologie moderne est autant une question d’esthétique, de prix abordable et de marque que de valeur ajoutée réelle. Peu de produits ont le genre de valeur indéniable que le générateur d’eau Airowater. Il fait de l’eau potable de l’humidité de l’air ambiant, ce qui en fait un véritable atout dans une mer de gadgets et de biens avec lesquels nous vivons déjà.

De l’extérieur, le générateur d’eau de 50 kg ressemble à un distributeur d’eau surdimensionné. Il est fait pour ressembler à ces grands distributeurs d’eau que vous voyez dans les campus ou les bureaux des écoles et des collèges. Ou peut-être que je me moque de moi et que cela ressemble en fait à une machine à laver à chargement frontal, comme le pensent certains amis. Je mentirais si je disais que je ne l’ai pas vu, avec le motif de la grille à l’avant et le panneau de commande au même endroit que vous l’attendriez sur une machine à laver.

Mais si, comme moi, vous n’êtes pas capricieux sur les apparences ou les premières impressions, vous pouvez choisir de regarder au-delà de son extérieur serré, blanc et ordinaire. Parce qu’à l’intérieur, cette boîte sans prétention a des os extraordinaires et contextuellement pertinents. Il est construit avec deux choses que la technologie moderne pourrait désespérément utiliser en ce moment: le but et l’imagination.

L’ingénierie fonctionnelle rencontre un design décent

Le Dewpoint blanc et bleu, la plus petite version «portable» des offres d’Airowater, est spécial. Il inviterait à la conversation partout dans le monde pour sa conception et sa construction. Et sa valeur? C’est ce que vous payez vraiment. La machine peut sans effort presser l’humidité de l’air, la pomper avec des minéraux et verser de savoureux verres d’eau potable en appuyant sur un bouton. Tout cela, sans crainte de contamination et d’impuretés, car il est fait d’eau condensée, comme la pluie.

La contamination n’est tout simplement pas un problème ici – ce qui est un gros plus pour les utilisateurs du monde entier – mais surtout dans un pays comme l’Inde, où nous nous attaquons toujours à des problèmes tels que la sécurité, l’approvisionnement régulier en eau et en électricité. Comme il n’a besoin que d’une alimentation 230V et d’un toit au-dessus de sa tête pour fonctionner, il peut également être utile dans les endroits éloignés et le travail humanitaire, à condition que d’autres moyens logistiques soient nécessaires pour le levage et le transport de charges lourdes.

Il fait de l’eau, sans eau

Dewpoint est une idée vraiment merveilleuse. Il filtre l’air ambiant grâce à un processus breveté de filtration de l’air, faisant passer l’air filtré dans une unité de condensation. L’humidité dans le flux d’air est évaporée en vapeur d’eau, puis condensée en eau distillée – un processus appelé condensation atmosphérique. Une fois que l’eau est «fabriquée» de cette façon, elle est soumise à un processus de filtration en 4 étapes et minéralisée pour la rendre agréable au goût et sans danger pour la consommation.

Le processus de filtration de l’eau en quatre étapes comprend:

–Un filtre pré-charbon (contaminants, impuretés organiques, chlore),

–Un filtre à sédiments (particules),

–Une membrane RO (gros ions, molécules indésirables, particules plus grosses),

–Un filtre d’élimination totale des contaminants (TCR) (contaminants organiques) et

–Ozonation (micro-organismes, y compris virii et bactéries).

En effet, cela supprime tous les suspects habituels dans l’air et l’eau pollués. Puisqu’il est livré avec son propre filtre à air, le produit prétend également être un déshumidificateur et un filtre à air, qui sont tous deux techniquement vrais. Les deux processus réduisent le risque de moisissure, de moisissure et d’allergènes comme les acariens dans les maisons. Bien qu’il s’agisse d’un bonus supplémentaire, ce n’est pas une fonctionnalité suffisamment importante pour être prise en compte dans toute analyse coûts / avantages que vous voudrez peut-être faire, pour décider si un point de rosée est fait pour vous.

Pas besoin d’eau

Une caractéristique notable qui manque dans ce générateur d’eau est une entrée d’eau. En termes simples, il n’a besoin ni de tuyaux ni de plomberie – juste une alimentation électrique, 2 x 2 pi d’espace au sol et un environnement raisonnablement humide – pour bien faire son travail. Le fait qu’il n’ait pas besoin d’eau est également sa caractéristique la plus remarquable – la rédemption, en quelque sorte, pour les scrupules mineurs que vous pourriez avoir autrement avec l’expérience de son utilisation. Vous vous inscrivez pour un peu de bourdonnement de machine, de volume et une surface supérieure blanche brillante qui deviendra un aimant pour le «fouillis vécu» que les surfaces planes attirent avec le temps. Le générateur d’eau Dewpoint est à une décennie facile d’être aussi convivial et portable que les purificateurs d’air et déshumidificateurs d’aujourd’hui. Mais il est utile de se rappeler que cet appareil n’est ni une machine à laver ni un purificateur d’air. Ce n’est pas une machine que nous avons rencontrée en parcourant un magasin d’électronique, Amazon ou Flipkart. Il traite l’air pour l’eau, ce qui lui donne une sensation unique et surréaliste dans une mer d’appareils autrement banals que vous trouverez dans chaque maison. Si vous aviez un «générateur d’eau atmosphérique» dans votre maison ou votre bureau, vous êtes l’une des quelques dizaines de milliers de personnes dans le monde à en posséder un. Et qui n’aime pas avoir l’impression d’être un sur un million?

C’est une déclaration et fait un bon point

Une personne sociale et soucieuse de l’environnement ou un petit lieu de travail pourrait facilement positionner le Dewpoint comme un déclencheur de conversation – un petit investissement vers un espace de travail / maison sans déchet ou sensible à l’eau. La plus petite version de l’Airowater a la taille d’une machine à laver (25 L / jour), et la plus grande, la taille d’une camionnette (1000 L / jour). Avoir l’appareil Dewpoint chez vous invitera sans aucun doute à poser quelques questions commençant par «Qu’est-ce que * c’est * que?». Vous pourriez donc aussi bien mémoriser quelques faits mondains si vous envisagez d’en posséder un. – Les eaux souterraines du monde entier s’assèchent progressivement, ce qui rend l’eau potable plus difficile à s’approvisionner – Le dessalement de l’eau de mer reste cher, ouvrant des possibilités d’innovation dans la technologie de l’eau potable – Les pénuries d’eau potable ne peuvent être exclues dans les zones urbaines si l’eau La crise s’aggrave. Considérant que l’eau potable pourrait un jour devenir une ressource rare / coûteuse, Dewpoint d’Airowater fait une déclaration plus forte aujourd’hui que simplement son utilité et sa nouveauté. Dans les maisons ou les petits lieux de travail, un générateur d’eau dit que vous vous souciez suffisamment pour dépenser une somme d’argent sur la «consommation responsable» de l’eau. C’est aussi un investissement dans une technologie prometteuse qui ne manquera pas de se déplacer, si on leur donne les ailes (ou dans ce cas, les roues). Je vais parler de ce que je veux dire à propos de son potentiel vers la fin de mon examen.

Approvisionnement en eau potable

Pour que le point de rosée d’Airowater fonctionne de manière optimale, il a besoin d’une humidité relative de 50 à 75%. A Mumbai, où le produit est actuellement ouvert à la commande, l’humidité relative moyenne est de 75%; avec un minimum de 55 à 60% dans les mois les moins humides (février-mars). Cela signifie également qu’il sera moins efficace dans les villes enclavées comme Bangalore, par exemple, où l’humidité relative moyenne est de 63%, avec un faible de 30% (en février-mars). Cela signifie que vous pouvez utiliser le produit tout au long de l’année et que le générateur vous versera toujours de savoureux verres d’eau potable dans un endroit moins humide. Mais cela pourrait également signifier (plus) des coûts de fonctionnement pour l’entretien des filtres (en particulier les filtres à air) sur sa durée de vie de 10 ans.

Mais il y a de plus grandes préoccupations en ce qui concerne l’approvisionnement en eau potable.

D’une part, l’appareil Dewpoint a été conçu pour être aussi compact que possible pour un usage domestique / petit bureau. Sa capacité est de 25 litres d’eau potable en 24 heures, à 75% d’humidité relative (HR). Cela tombe à 14L / 24 heures à 50% HR et 8L / 24 heures à 40% HR [See table for more details]. Nous devrons nous aventurer à deviner la quantité d’eau qu’il peut produire dans d’autres conditions moins humides, comme dans une pièce avec un climatiseur qui lui fait concurrence pour l’humidité.

Curieusement, il existe une entrée d’eau du robinet en option, qui vous permet d’alterner entre l’eau potable et l’eau du robinet pour la cuisson ou toute autre utilisation. Cependant, il ne semble pas que l’eau du robinet puisse être filtrée via le même processus pour donner de l’eau potable, au cas où l’humidité seule ne ferait pas l’affaire.

Signaux mixtes, rétroaction déroutante

Le seul élément interactif du Dewpoint est un panneau d’affichage à LED, qui n’est pas très intuitif. Il faut utiliser l’appareil pendant quelques cycles (de réservoirs pleins et vides) pour comprendre les règles du jeu. Au cours des quatre semaines que Dewpoint a campé chez moi, j’ai appris que

–S’il y a de l’eau dans le réservoir «Purifié», il sert de l’eau potable à la demande

–Si le réservoir «Collection» est «Low» – c’est interdit tant qu’il ne se remplit pas à «Medium»

– «Appuyez pour boire» uniquement lorsque le réservoir «Purifié» est «Moyen» ou «Plein»

Mais que se passe-t-il si le réservoir purifié indique à la fois «Moyen» et «Plein» en même temps? À moins qu’il ne s’agisse d’un générateur d’eau quantique ou d’un chat de Schrodinger, je ne comprends même pas comment c’est possible.

Verdict et prix

Le Dewpoint perd quelques points dans mon livre pour:

–Avoir un taux de remplissage d’eau imprévisible ET aucune indication de temps / vitesse de remplissage. Cela exclut la possibilité de son utilisation comme principale source d’eau potable pour le ménage moyen.

–Pas de sécurité enfant, étant donné qu’il est accessible aux tout-petits, aux chiens et aux humains comme moi.

– rendre le panneau plus compliqué qu’il ne devrait l’être, étant donné que les enfants et les inconnus peuvent vouloir un verre d’eau sans demander la permission de la machine.

En dehors de certains de ces éléments de conception, le produit est simple à utiliser au quotidien, où l’utilisateur n’a qu’à vérifier si le réservoir «purifié» est «moyen» ou «plein» pour distribuer de l’eau. Le climat actuel (littéral) accueillera l’ingénierie et l’utilité du produit. La technologie pour distiller l’eau potable de l’atmosphère a un long avenir. Il est déjà utilisé sur le terrain, mais a aussi un avenir dans l’espace [Watch The Expanse on Primevideo].

Pour une utilisation ici et maintenant, il a beaucoup plus d’attrait qu’un purificateur d’eau ennuyeux, mais ne permet pas un approvisionnement très régulier en eau potable pour une famille de 4, voire 2, selon l’endroit où vous vivre. Cela prend également un peu de place pour un appareil avec une seule fonction (je ne compte pas les fonctions de purificateur d’air et de déshumidificateur ici).

Le générateur d’eau Dewpoint n’est pas pour le Jai moyen. La vraie nouveauté ici est d’apporter une technologie rarement accessible sur le marché grand public, à Rs. 60 000 et plus.

Pour ceux qui ne comptent pas leurs roupies, ont l’espace au sol à revendre et ont une sauvegarde au cas où le cycle de l’eau du réservoir et le vôtre ne correspondent pas tout à fait, je dirais: allez-y.

Pour les autres, l’innovation apportera forcément des points de rosée plus compacts, plus efficaces et moins chers aux magasins dans un proche avenir. Laissez-vous et moi attendre le temps de boire jusque-là ce truc de purificateurs d’eau idiots.

Trois variantes d’Airowater, dont Dewpoint, la version peu encombrante « Dewpoint Prime » et la plus grande « Super », sont disponibles à la vente sur Amazon.com, à Rs 60 000, Rs 64 999 et Rs 1 89 999 respectivement.

.

