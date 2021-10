Examen de l’injustice: Superman Unleashed Falls Flat

Ce n’est plus monsieur gentil que le Homme d’acier laisse tomber les gants d’enfant et déchaîne sa colère contre les malfaiteurs de la Terre. Injustice est une adaptation animée de la très populaire série de combats de jeux vidéo multiplateformes. L’intrigue se déroule dans une réalité alternative où l’odieux Joker (Kevin Pollak) pousse Superman (Justin Hartley) à un extrême insondable. Il devient juge, juré et bourreau. Fractionner le Ligue des justiciers avec sa conception intraitable de la culpabilité ou de l’innocence. Injustice a un premier acte captivant, mais se transforme malheureusement en une frénésie précipitée de carnage. Ce qui commence comme une exploration réfléchie du chagrin et de la rage se transforme en sport sanguinaire insensé.

Par un beau matin, Superman et Lois Lane (Laura Bailey) atteignent un tournant critique dans leur relation. Leur rêverie est interrompue par une bagarre avec un allié de confiance. Batman (Anson Mount) a suivi le Joker et Harley Quinn (Gillian Jacobs) jusqu’à Metropolis. Il se rend vite compte que Superman est la cible d’un ignoble complot. Le Joker en a marre des jeux habituels avec le Dark Knight. La seule façon de déjouer Batman est de lui donner un adversaire vraiment redoutable.

Les conséquences des actions du Joker font voler en éclats Superman. Wonder Woman (Janet Varney) ressent son indignation. Le moment est venu d’anéantir la méchanceté et de mettre fin à la violence. Superman annonce ses intentions de paix par la force écrasante. Batman, Green Arrow (Reid Scott) et Nightwing (Derek Phillips) s’opposent avec véhémence à la tactique de Superman. Mais Wonder Woman, Cyborg (Brandon Michael Hall) et Robin (Zach Callison) soutiennent le changement étonnant. Les anciens alliés deviennent des ennemis acharnés alors qu’un dieu imparable impose sa volonté.

Injustice a une excellente prémisse. Combien d’innocents auraient pu être sauvés si Batman avait tué le Joker le premier jour ? La bêtise de catch and release avec un dangereux psychopathe atteint enfin une conclusion spectaculairement horrible. La moralité et le sens de la droiture de Batman frappent un mur de briques kryptoniennes. Bruce Wayne prétend incarner la vengeance, mais sa réticence à tuer permet invariablement aux criminels de s’échapper. La dépression émotionnelle de Superman conduit à une clarté d’objectif. Rien ne peut l’empêcher de pulvériser tous les méchants en nourriture pour vers.

Injustice perd sa concentration lorsque Superman devient de manière prévisible un tyran déséquilibré. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Le film devait mieux gérer ce changement qu’un super-héros gratuit pour tous. Une série bizarre de rebondissements loufoques transforme le film en une réplique décevante du jeu sur lequel il est basé. Les personnages s’entretuent à des fins sanglantes et exagérées. L’histoire s’effondre et boite à une faible conclusion indigne de l’excellent début.

Les seize films de DC Animated Movie Universe établissent un standard assez élevé. De Justice League : le paradoxe de la zone litigieuse à Justice League Dark: Apokolips War, ils étaient durs comme l’enfer, brillamment animés et ont pris le temps de construire des récits complexes. Injustice est une aventure autonome qui était prometteuse, mais qui n’est tout simplement pas à la hauteur. Il avait besoin de faire avancer le matériel source et pas seulement d’imiter sa violence. Une occasion a été perdue ici de vraiment défier la vertu inébranlable de Batman et Superman. Injustice est une production de Warner Bros. Animation, DC Entertainment et Ian Rodgers Productions. Il est actuellement disponible en téléchargement numérique avec une sortie DVD/Blu-ray le 19 octobre de Warner Bros. Home Entertainment.

Sujets : Injustice, Streaming, Batman, Superman, Justice League

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.