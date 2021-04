Examen de l’Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack pour PlayStation 4

Les alchimistes des «mystérieux» sont de retour. Nous vous apportons l’analyse de l’Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack pour PlayStation 4.

Sophie, Firis et les jumelles Lydie et Suelle reviennent sur le terrain avec un seul pack. Avec peu de nouvelles, oui, mais au moins ensemble et mis ensemble. Et nous, comme toujours, vous disons tout ce que nous avons trouvé dans ce Analyse du pack Atelier Mysterious Trilogy Deluxe pour PlayStation 4.

Le titre, comme son nom l’indique, comprend les trois jeux de la trilogie « Mysterious ». C’est-à-dire celui du livre mystérieux, celui du voyage mystérieux et celui de la peinture mystérieuse. Tous très intrigants, bien qu’en vérité ils suivent toujours le modèle de ce qu’est la saga en général.

Par conséquent, vous pouvez vous attendre à un jeu calme et adorable, plein de choses Kawais et avec beaucoup de sucre. Analyse prospective.

Un monde mystérieux … qui change

Après la trilogie Dusk, où nous avons vu un monde en déclin, vient celle des mystères. Cette fois, nous revenons à un décor moins sombre, plus gai et bavard et avec plus de couleur. Cependant, dans ce monde, des choses étranges se produisent avec certains objets.

La première histoire portera donc sur ce que Sophie découvre sur un curieux livre d’alchimie qui finit par devenir une fille. Le second, Firis, embarquera pour un voyage sur un maison portable se moquer des camping-cars de luxe. Et enfin, Lydie et Suelle seront impliquées dans une folie avec art pictural.

Cependant, comme nous l’avons dit, tout tourne toujours autour de la même chose: une apprentie alchimiste qui se démarque par quelque chose et évolue avec ses amis (nouveaux et anciens). C’est le schéma typique d’un Atelier, qui fuit toujours les grandes histoires fantastiques épiques (bien que certaines parties aient une dose de ce style). L’important ici est de passer du temps, de collectionner et de comprendre le personnage. Il est un jeu de rôle calme et paisible sur les filles douces et serviables …

Le plus intéressant de ces trois jeux, en laissant de côté les nouveautés en alchimie et autres, est le changement profond que nous assistons à mesure que nous avançons. Nous partons d’un titre qui suit de près le JRPG classique dans les virages où le temps (comme dans l’ancien Atelier) est la clé. Cependant, nous nous retrouvons dans un jeu qui ouvre le monde, les scénarios et oublie complètement cette minuterie que nous avions avant de ronger nos crânes à tout moment.

On passe ainsi d’un style plus corsé à un style où le temps cesse d’être le principal et où l’exploration et surtout l’expérimentation prédominent. Et c’est un grand point en sa faveur car à partir de là, nous passons aux actuels Atelier Ryza et Atelier Ryza 2 qui cassent complètement le schéma traditionnel de la franchise.

Exploration et alchimie

Les points forts du jeu sont, comme toujours, l’alchimie et les combats. Mais cette fois, il y a un petit changement. De Firis l’exploration est beaucoup plus satisfaisante. Les scènes sont plus ouvertes et plus larges, il n’y a pas de linéarité en tant que telle (je dois admettre que je me suis perdu plusieurs fois) et tout est plus varié.

Cela a été renforcé au fil des jeux. Nous sommes donc arrivés à ce qui est actuellement la saga, avec Atelier Ryza, où le système au tour par tour change et l’exploration a pris le rôle principal dans la franchise.

Pour sa part l’alchimie est à peu près la même dans les trois jeux. Cette fois, nous aurons un panneau dans lequel nous devrons insérer les pièces. Selon le matériau, une forme et des rehausseurs. Par conséquent, et en laissant de côté les différences, c’est comme jouer à Tetris, mais en tirer encore plus.

Quant aux combats, il n’y a pas grand chose à souligner car ils suivent le même schéma que dans la saga précédente. Et, comme je l’ai dit, ils cèdent la place à l’exploration en passant de Sophie à Firis, surtout.

Quelques nouveautés

Malheureusement pour le joueur, ramener la trilogie presque « pelée et pelée » fait il n’y a pas de contribution supplémentaire si vous avez déjà joué aux jeux. Nous sommes confrontés aux versions DX qui incluent, oui, le DLC et tout ce qui a été ajouté plus tard. Mais au-delà de ça … il y en a peu.

Chacun des jeux comprend un petit ajout. Par exemple, Sophie a une mission supplémentaire pour conclure son intrigue, Firis a de nouveaux véhicules et les jumeaux relient cette saga avec le crossover qui les a tous unis, l’intrigue de Nelke. Mais, comme je l’ai dit, rien pour enfreindre les règles ou nous encourager à réexplorer ce monde.

Comme je l’ai déjà mentionné, le style de navigation est assez différent dans chaque titre. Firis, quand je l’ai joué pour la première fois, cela m’a vraiment surpris. Il a ouvert le monde entier et nous a présenté un monde à explorer sans une «base» centrale vers laquelle revenir encore et encore. Mais jouer maintenant, avec si peu d’incitations et sans une seule amélioration graphique, le rend perceptible, et beaucoup, le passage du temps.

Drôle comment les jeux de la saga Dusk ont ​​mieux vieilli que ceux de ce, qui sont plus courants. Mais le sentiment final est qu’ils manquent d’une touche supplémentaire, de soins et d’affection, pour nous inciter à jouer à ces jeux si vous les avez déjà joués.

Conclusions de l’examen du pack Atelier Mysterious Trilogy Deluxe pour PlayStation 4

Nous clôturons cette analyse avec un sentiment un peu étrange. Cette trilogie C’est un bon ajout pour ceux qui ont trouvé la saga tardive et ils veulent le revivre maintenant. Cependant, contrairement à d’autres, je ne vois pas assez d’éléments pour le rendre intéressant pour un joueur qui l’a déjà apprécié à son époque.

Au-delà du DLC (presque tous les cosmétiques) et de quelques ajouts, cette fois, nous n’avons aucune amélioration graphique. C’est simplement une compilation. Même s’il est vrai que si l’on se souvient que tous les tiers téléchargeables ont ajouté un énorme 80 euros au lancement … ce qu’il en coûte actuellement n’est pas trop mal.

Même ainsi, la façon dont ils le sortent et la « réticence » avec laquelle ils ont fait le pack est étrange. D’autant plus qu’ici nous ne l’avons qu’en numérique. Au moins, ils auraient pu mettre le plus bizarre avec plus de soin. Pas?