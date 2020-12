Ex-petite amie de Jenna Lyons: Qui est Courtney Crangi?

Jenna Lyons reprend HBO!

L’ancien directeur créatif de J. Crew a un nouveau spectacle, Élégant avec Jenna Lyons, qui a été créée sur la plateforme de streaming le 3 décembre.

La série suit des hommes et des femmes qui se disputent une chance de rejoindre l’équipe de stylistes de Lyon, qui comprend des membres de l’équipe et d’anciens collègues de J. Crew, Sarah Clary et Kyle DeFord.

Bien que Lyons soit un grand nom de l’industrie de la mode depuis des décennies, nous sommes curieux de connaître sa vie amoureuse et sa relation avec son ex-petite amie, Courtney Crangi.

Qui est l’ex-petite amie de Jenna Lyons, Courtney Crangi?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Courtney Crangi et son ancienne relation avec le créateur de mode américain, y compris les allégations selon lesquelles Lyons aurait quitté son ex-mari pour être avec Crangi.

Le frère de Courtney Crangi est un célèbre créateur de bijoux.

Crangi est la sœur et partenaire commercial de Philip Crangi, un créateur de bijoux basé à New York chez Giles & Brother, qui est en affaires depuis 2002.

La société vend des bracelets, des colliers, des bagues à graver et plus encore. Beaucoup de leurs pièces sont à prix modéré et commencent à 70 €, et sont ce que l’on peut qualifier d’industriel chic.

Courtney Crangi et Jenna Lyons ont commencé à sortir ensemble en 2011.

Le couple a déclenché des rumeurs d’amour pour la première fois en 2011, près de deux ans après que Lyons et son mari de neuf ans, Vincent Mazeau, l’aient arrêté.

Lyons a longtemps soutenu qu’elle n’avait pas quitté son mari pour Crangi.

Bien que le couple soit sorti en couple près de deux ans après le divorce de Lyons et Mazeau, des rumeurs selon lesquelles leur relation avait commencé alors que Lyons et Mazeau étaient encore mariés ont suivi le couple pendant des années.

«Comme la plupart des mariages, ils ont connu leur part de hauts et de bas au fil des ans, mais malgré ce qui a été rapporté dans la presse, ils n’ont pas été séparés avant que Jenna et Courtney ne commencent leur relation», a déclaré une source en 2011.

Cependant, lorsque Mazeau a découvert la romance des copines, la même source a allégué qu’il avait eu une «révélation douloureuse» sur leur relation:

«Quand Jenna a dit à Vincent qu’elle poursuivait une relation amoureuse avec Courtney, ce fut une révélation assez douloureuse, car Courtney et son partenaire et leurs enfants étaient des amis proches de Jenna et Vincent depuis plus de deux ans. Ils avaient passé de nombreux week-ends, vacances et vacances ensemble. Jenna et Vincent les avaient même tous emmenés pour un voyage d’une semaine dans les Caraïbes plus tôt cette année.

Ils n’ont rendu public leur relation qu’en 2012.

Jenna Lyons a rendu public sa relation avec Crangi en novembre 2012 lors de son discours d’acceptation au Charme Women of the Year Awards tout en acceptant la distinction Fashion Original.

Lyons a également parlé de leur relation dans une interview de 2013, en disant:

«Quand j’étais jeune et que les gens me jugeaient pour des choses sur lesquelles je n’avais aucun contrôle, c’était vraiment difficile, donc je suis incroyablement ouvert aux gens qui font tout ce qui fonctionne pour eux. C’est tout aussi surprenant pour moi que pour tout le monde. Il est certainement étrange de se réveiller, à 44 ans, et de regarder la personne à côté de vous et de penser: «Oh! Ce n’était pas ce à quoi je m’attendais. Mais je ne pense pas que l’amour fonctionne de cette façon, et je suis d’accord avec ça.

Jenna Lyons et Courtney Crangi ont décidé de démissionner en 2017.

La rupture a été reconnue dans un profil de 2017 sur Lyon et son espace de vie, même si aucun autre détail n’a été donné à l’époque.

Courtney Crangi n’est plus active sur Instagram depuis 2017.

Les photos de Jenna Lyons pimentent toujours le compte de la femme d’affaires, même s’il semble qu’elle ne soit pas active depuis près de trois ans.

