Ex de Matthew Perry: Qui est Kayti Edwards?

Asseyez-vous et attachez-vous, les gars, car vous êtes prêt pour une course folle.

L’ex-amant de Matthew Perry, Kayti Edwards, vient de donner une interview explosive le 4 décembre sur son ancienne relation avec le copains acteur – qui vient de se fiancer à sa partenaire de deux ans, Molly Hurwitz – et a laissé tomber des informations sérieusement salaces à son sujet.

L’une des allégations les plus farfelues qu’elle a faites concerne la consommation de drogues Perry au plus fort de sa dépendance – alors qu’elle était enceinte de cinq mois.

Qui est l’ex de Matthew Perry, Kayti Edwards?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Kayti Edwards, son passé risqué avec Matthew Perry et son implication présumée avec d’autres A-listers de l’industrie – y compris Bénis ce désordre star Dax Shepard.

Kayti Edwards vient d’une famille célèbre.

Sa grand-mère n’est autre que la célèbre actrice Julie Andrews, il n’est donc pas surprenant qu’elle soit présente sur la scène hollywoodienne depuis un certain temps.

Elle était l’ex-amante de Matthew Perry dans les années 2000.

Edwards et Perry se seraient rencontrés au début des années 2000 et ont eu une aventure pendant une courte période, mais sont restés des amis proches tout au long de la décennie.

« Il est drôle, facile à vivre et je me sentais vraiment à l’aise avec lui », a-t-elle déclaré à propos de leur relation étroite. « Nous étions copains et adorions traîner. »

Elle a allégué qu’elle avait l’habitude de prendre des médicaments à Matthew Perry lorsqu’elle était enceinte.

Bien qu’Edwards ait eu de belles choses à dire sur Perry, elle a lancé une bombe sur ses anciennes habitudes de consommation de drogue au plus fort de sa dépendance, disant qu’elle rencontrerait des revendeurs pour ne pas se faire prendre à «errer dans les rues» à la recherche de drogue.

«À ce moment-là de sa chute, c’était à peu près tout ce que je pouvais obtenir», a-t-elle admis franchement. «J’étais enceinte de cinq mois et je lui achetais des affaires.»

Elle a ensuite détaillé ses prétendues courses de drogue, affirmant qu’il l’avait convaincue que «personne n’allait arrêter» une personne enceinte:

« Il [would say], «Personne ne va arrêter une fille enceinte. Ne t’inquiète pas. Il l’installait et disait: «Ok, va à cette adresse et rencontre cette personne, ils vont sortir et te remettre un sac». Je conduisais directement à lui. On ouvrait le sac, parfois c’était des pilules, de la cocaïne, parfois de l’héroïne et du crack, c’était comme un smorgasbord, on ne savait jamais ce que l’on allait obtenir.

La relation d’Edwards et Perry est rapidement devenue toxique.

Edwards a dit que Perry la culpabilisait souvent pour qu’elle fasse ses courses de drogue, lui disant qu’il irait le chercher lui-même si elle ne le faisait pas.

L’article continue ci-dessous

«Je regarde en arrière et je pense: ‘Quel genre d’ami étais-je?’ [But] Je voulais l’aider », a-t-elle admis.

«C’était un peu bizarre, notre relation est devenue toxique», a-t-elle ajouté. «Je ne pouvais pas dire non.»

Kayti Edwards a également déclaré qu’elle avait l’habitude de lui déposer de la drogue sur le plateau.

Edwards a également affirmé que pendant son temps sur copains, elle déposait de la drogue à Perry pendant qu’il était dans sa caravane.

Elle a également affirmé que son copains les co-stars se sont distancées de l’acteur en raison de sa dépendance.

«Ils ne voulaient rien avoir à faire avec lui, il était un peu en retrait avec eux, uniquement parce qu’ils ne voulaient pas le voir comme ça, c’était vraiment difficile», a-t-elle dit.

Ce n’est pas la première fois qu’Edwards parle de Matthew Perry.

Elle a déjà fait des interviews à son sujet, comme celle ci-dessus, qui a été enregistrée en 2018.

Kayti Edwards a également affirmé qu’elle était la maîtresse de Dax Shepard.

Matthew Perry n’est pas la seule célébrité célèbre avec laquelle Edwards se serait frotté les coudes.

Elle a déclaré qu’elle avait eu une liaison avec La parentalité alun Dax Shepard en 2009 alors qu’il sortait avec sa désormais épouse, Kristen Bell.

«Nous sommes retournés [from the party] et fait l’amour, nous avons eu des relations sexuelles deux fois et il est resté jusqu’au lendemain matin. Je ne savais pas qu’il avait une petite amie à l’époque, il ne semblait pas s’en soucier », a-t-elle allégué à l’époque.

Edwards a même fourni un ensemble de photos de photomaton pour «prouver» que l’affaire s’était déroulée.

Cependant, Shepard n’a pas tardé à réfuter les allégations, en sous-titrant une capture d’écran de l’histoire originale du tabloïd:

« Hey Courrier quotidien, cette photo a 13 ans, pas 9. De plus, Kayti a vendu des histoires à des tabloïds sur Matthew Perry, Jack Osbourne, Kid Rock et maintenant moi. J’attends avec impatience sa prochaine. Croisons les doigts, il s’agit de mon numéro 1, Brad Pitt :). »

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.