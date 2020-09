Ex-candidate DSDS sous le couteau: Aline Bachmann se fait enlever les lambeaux de peau

C’est un pas courageux qu’Aline Bachmann franchit en juin. L’ancienne candidate de “Deutschland sucht den Superstar” se présente nue au public – après avoir perdu plus de 100 kilos. Maintenant, elle passe à l’étape suivante et fait enlever l’excès de peau.

Aline Bachmann n’a que 25 ans – et a pourtant déjà vécu beaucoup de choses dans sa vie. Et cela ne signifie pas principalement sa participation à “Deutschland sucht den Superstar” (DSDS) en 2013, dans laquelle elle a fait partie du rappel.

Bachmann prétend avoir été victime d’un soi-disant «nourrisseur». Son ancien petit ami l’aurait engraissée pour se sentir mieux dans sa peau. Résultat: Bachmann pesait un peu moins de 200 kilos lorsqu’elle avait 18 ans lorsqu’elle a participé au DSDS.

Mais la jeune femme a déclaré la guerre à son sort. Non seulement elle a mis fin à leur partenariat fatidique et a réduit son estomac, mais elle a également perdu du poids avec un pied de biche. Elle a ainsi perdu plus de 100 kilos. Aujourd’hui, son poids est inférieur à 90 kilos.

Esthétique et santé

Mais la lutte contre les kilos a laissé sa marque. En témoigne un cliché que Bachmann avait pris d’elle-même en juin au milieu de l’Alexanderplatz de Berlin et qu’elle a ensuite courageusement posté sur sa page Instagram. Là où les immenses coussinets adipeux reposaient, la peau pend maintenant librement sur son corps.

Mais même cela devrait maintenant être terminé. C’est pourquoi Bachmann subit actuellement un marathon chirurgical au cours duquel l’excès de peau est enlevé. Elle est accompagnée d’une équipe de caméra.

Bien sûr, pour des raisons esthétiques, elle a décidé de refaire ce pas courageux, dit Bachmann. Après tout, vous voulez être félicité pour le succès que vous avez obtenu. «Mais d’un autre côté, il y a aussi des aspects sanitaires», explique-t-elle, c’est pourquoi elle passe désormais sous le bistouri.

Encore cinq kilos de moins

Dans le même temps, les interventions chirurgicales entraîneront également une réduction supplémentaire du poids. Le chirurgien traitant Nektarios Sinis estime que le patient devrait perdre environ cinq kilos supplémentaires en retirant le lambeau cutané.

Le fait que les opérations la laisseront avec toute une série de cicatrices est moins un problème pour Bachmann. «Je présenterai alors fièrement mes cicatrices et serai heureuse de pouvoir les porter», explique-t-elle.