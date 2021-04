Ewan McGregor et la possibilité d’un jeune Luke Skywalker dans ‘Obi-Wan Kenobi’

SD Toys Affiche en Verre Star Wars Luke Skywalker et Princesse Leïa Noir et Blanc (30 x 40cm)

Cette superbe affiche a été conçue dans un verre de haute qualité. C'est un produit officiel Star Wars, ce qui est un gage de sa qualité. Attention, ce n'est pas une simple affiche encadrée mais ce n'est pas non plus une impression sur du verre. Il s'agit simplement d'une affiche d'une affiche de très haute qualité qui a été fusionnée avec une plaque en verre afin de donner un poster en verre de très grande qualité. Détails : Poster en Verre Star WarsMatériau : VerreProduit officielAffiche originale et parfaite pour les collectionneurs ! Dimensions : 30 x 40cm