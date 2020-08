Évoquer et découvrir. Land Rover renouvelle son SUV compact le plus vendu

Land Rover renouvelle ses deux SUV compacts haut de gamme les plus vendus, le Range Rover Evoque et le Land Rover Discovery Sport, déjà en vente sur le marché national.

Les deux SUV compacts de Land Rover, le Range Rover Evoque et le Land Rover Discovery Sport, viennent d’être repensés pour améliorer l’efficacité et la connectivité numérique. Les nouvelles fonctionnalités comprennent des moteurs micro-hybrides à essence et diesel et des éditions spéciales exclusives.

Une bonne nouvelle pour les futurs propriétaires portugais en termes de coûts d’exploitation consiste en l’homologation de certaines versions de traction avant ou d’hybrides rechargeables comme la classe 1 sur autoroute.

Mais notez que cela ne s’applique qu’aux nouveaux Discovery D165 FWD Man et P300e PHEV, ainsi qu’aux nouveaux Evoque D165 MAN, P160 FWD Auto et P300e PHEV. Les versions restantes restent de classe 2.

Nouveau Discovery Sport

Disponible en six niveaux d’équipement, avec des prix compris entre 48 188 euros et 76 245 euros, le nouveau Land Rover Discovery Sport a reçu deux nouveaux moteurs diesel de 163 ch et 204 ch.

Les deux utilisent la dernière technologie micro-hybride de Land Rover, lorsqu’elle est complétée par une transmission intégrale et comprend une batterie qui stocke l’énergie récupérée lors de la décélération.

Land Rover Discovery Sport

Le SUV compact haut de gamme 5 + 2 de Land Rover propose également plus d’options d’essence dans la version Discovery Sport Black Edition, comme le moteur turbo de 290 ch. Le moteur hybride rechargeable P300e est également disponible.

La configuration 5 + 2 du Discovery Sport a été améliorée avec des sièges arrière rabattables avec une configuration 40:20:40 pour offrir 24 combinaisons et plus de flexibilité pour les aventures en famille.

Nouveau Range Rover Evoque

Plus adapté aux environnements urbains, le SUV compact premium Range Rover Evoque a également été rénové.

Ce modèle reçoit également les moteurs diesel micro-hybrides de 165 ch et 200 ch introduits dans le Land Rover Discovery Sport, en plus du premier moteur à essence trois cylindres de 1,5 ch de 160 ch.

L’offre de moteurs est complétée par les options essence P200, P250 et P300, avec la technologie MHEV (Micro-Hybrid Electric Vehicle).

Range Rover Evoque

Le SUV compact de la marque britannique recevra la nouvelle version spéciale Autobiography, qui marque le 50e anniversaire du Range Rover et comprend des détails de design élégant et unique à l’extérieur et un intérieur luxueux.

Le nouveau Range Rover Evoque Nolita Edition sera lancé plus tard cette année, en l’honneur de son toit exclusif Nolita Grey contrastant.

Ce modèle en édition spéciale, inspiré de l’Evoque S et des quartiers les plus élégants de New York, intègre une gamme d’options soigneusement sélectionnées et est disponible dans la version hybride rechargeable P300e.

Les prix du nouveau Range Rover Evoque sont compris entre 43 683 euros et 86 979 euros.

Système de divertissement Pivi

Le Land Rover Discovery Sport et le Range Rover Evoque ont tous deux reçu le système d’information et de divertissement Pivi. Le système est prêt pour une utilisation immédiate et, grâce au plan de données indépendant et à la batterie, les retards sont évités.

Des mises à jour gratuites du logiciel sans fil sont disponibles via la connectivité des données embarquées et peuvent être programmées en fonction des besoins de l’utilisateur.

De cette façon, les clients pourront toujours profiter des dernières cartes, applications et fonctions du véhicule sans avoir à se rendre chez le concessionnaire.

La nouvelle architecture électrique rend ce système possible et est disponible dans la version conventionnelle Pivi, ou dans la version Pivi Pro, dans la spécification S.

La reproduction de musique et d’autres moyens de transmission a été facilitée avec l’inclusion de Spotify dans le menu information et divertissement, avec un plan de données inclus et une connectivité Bluetooth pour deux téléphones simultanément.

En outre, Land Rover a fourni une zone de chargement sans fil pour les appareils avec l’option d’amplificateur de signal. De plus, une nouvelle clé d’activité de deuxième génération est disponible, qui permet aux clients de déverrouiller les portes et même de verrouiller ou de démarrer le véhicule.

