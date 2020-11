Évitez d’attraper un coup au moment de vérité

Vous voulez connaître les plus gros mensonges de chaque signe? Nous avons répertorié ci-dessous trois phrases que vous n’entendrez jamais sortir de la bouche sincère d’un natif du signe en question.

Restez à l’écoute et activez votre réveil chaque fois que vous entendez – ou parlez – quelque chose comme ça!

bélier

– Je ne prendrai jamais la tête d’un groupe. J’aime suivre.

– Les défis me font peur, je les fuis autant que possible!

– Je suis super patient; faites tout en votre temps et faites-moi savoir quand vous avez besoin d’aide.

Taureau

– Meilleur voyage: une tente de camping pleine de tentes, loin de la civilisation, sans électricité et beaucoup de conserves faites sur le poêle.

– Une vie simple me suffit. Je n’ai pas besoin de luxe pour être heureux.

– Je ne comprends pas comment quelqu’un peut se marier et vivre avec une seule personne toute sa vie. Chaque jour, je me perds dans une relation différente.

Gémeaux

– Je suis très introspectif; Je préfère observer que d’exposer mes opinions. Nous apprenons beaucoup plus en écoutant les autres qu’en parlant.

– Pourquoi sortir autant? La chaleur de ma maison et l’absence totale d’événements sociaux me calme.

– Mon plus grand objectif dans la vie est la stabilité: une routine me rendrait accomplie.

Cancer

– Vous pouvez détester mes amis et ne pas y aller avec ma famille. Ce qui compte, c’est que tu m’aimes!

– La sentimentalité est quelque chose qui passe loin de ma personnalité. Je ne comprends pas pourquoi tant de drame et de pleurs pour quoi que ce soit.

– Aider les autres est un pur manque de temps, je crois que dans cette vie c’est chacun pour soi.

Lion

– Vous pouvez abîmer mes cheveux. Je m’en fiche si ça devient salissant, j’aime même cet air dépouillé!

– J’ai honte d’être le centre d’attention. Je préfère être tranquille dans mon coin et de préférence sans que personne ne me remarque.

– Je ne risquerais jamais d’être arrogant, j’apprécie toujours l’opinion des autres.

vierge

– Vous pouvez me rendre visite sans prévenir et vous sentir totalement à l’aise. Je me fiche de l’organisation et de mes affaires.

– Pourquoi simplifier si on peut compliquer? J’aime les choses qui prennent du temps à faire.

– Ma chambre est pleine de belles choses. Je les aime juste parce qu’elles sont belles, sans aucune utilité.

Kg

– Donnez-moi un menu plein d’options et nous déjeunerons rapidement, je le promets. Je trouve que c’est facile de choisir.

– Je me fiche de ce qu’ils pensent de mes actions.

– Plus un vêtement ou un objet de décoration est collant, plus je l’aimerai. Je suis ringard par nature!

Scorpion

– En amour, je n’aime pas les jeux de séduction ou de mystère. Cela me désintéresse totalement.

– Je suis une personne facile, ma personnalité est adaptable.

– Je n’ai pas de rancune. Ce qui s’est passé dans le passé appartient au passé.

Sagittaire

– Le plaisir est une conséquence; Je me permets seulement après beaucoup de travail.

– Je prends toujours en compte le résultat qu’une action peut avoir.

– J’adore être arrêté. La liberté est un concept très dépassé.

Capricorne

– J’adore obéir aux ordres, car je sais qu’il y a beaucoup de gens avec plus de connaissances que moi.

– Je dirige toute responsabilité. Je suis une personne qui n’aime pas l’organisation et qui n’a pas beaucoup d’ambition.

– Toute passion m’amuse, je ne veux pas que quelqu’un me complète, juste quelqu’un pour me distraire.

Aquarium

– J’adore être arrêté. La liberté est un concept très dépassé.

– Tout ce qui est artistique me semble très ridicule. J’aime les statistiques et les tableaux Excel.

– Me plaire est très facile!

Poisson

– J’ai les deux pieds fermement dans le sol. Rêver est pour les faibles!

– Si je voulais que tu me dises quoi faire, je l’aurais demandé. Gardez votre opinion pour vous!

– Le romantisme est une vraie connerie. Perte de temps à essayer de convaincre quelqu’un.

