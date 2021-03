Évitez cinq erreurs qui détruisent les relations

Nous sommes des êtres sociables. Nous avons besoin et cherchons à nous rapporter. On sait déjà que l’un des facteurs qui favorise le bonheur chez les êtres humains est la capacité de se relier et de se sentir inclus dans un groupe de personnes. Avoir une relation rend également l’individu heureux. Sur la base de plusieurs études psychologiques, il est déjà connu que l’être humain cherche à établir des relations intimes avec d’autres personnes. Cela crée des liens fondamentaux.

Cependant, ces liens peuvent devenir problématiques lorsque nous commettons des erreurs dans nos relations avec nos partenaires. En y réfléchissant, j’ai décidé d’écrire sur les principales erreurs commises par les couples et qui peuvent être modifiées par un simple changement de posture et d’attitude. Je veux vous présenter les 5 erreurs que les psychologues et thérapeutes corrigent le plus dans les couples. Si vous commettez l’un d’entre eux, vous pouvez corriger et améliorer votre relation.

Allons-y:

Comparaisons

L’une des principales raisons pour lesquelles les relations sont ruinées est la comparaison. La personne qui compare avec des relations antérieures est prête à mettre fin à ce qu’elle vit. Vous voyez, personne n’aime être comparé, surtout avec l’ex de quelqu’un d’autre.

Le problème avec les comparaisons est lorsque vous faites cela de manière mentale, regardez l’autre et comparez-le au précédent. Voici un conseil: NE FAITES PAS CELA. Du moins, si vous voulez maintenir votre relation. Lorsque vous comparez les gens, vous renforcez négativement votre esprit, car vous reliez les choses négatives de votre relation passée à cette nouvelle.

Critique juste

Il y a ceux qui croient que critiquer est un moyen de rendre les autres meilleurs. Souvent, la critique peut en fait être productive. Le problème, c’est quand il n’y a que des critiques. Cela vous fait toujours vous connecter avec l’autre dans ses points négatifs. Une bien meilleure stratégie consiste à mettre en évidence et à louer les points positifs de l’autre. Ainsi, vous renforcez ces attitudes chez l’autre, ce qui l’amène à augmenter ce comportement. C’est une excellente stratégie, car si votre partenaire fait des choses positives, il n’aura pas le temps de faire des choses négatives.

Lecture mentale

C’est l’un des principaux problèmes affectant les relations. La lecture mentale est un terme de psychologie cognitive et fait référence aux inférences que la personne fait sur la pensée de l’autre. Il essaie de lire dans l’esprit de l’autre. Nous essayons de jouer à ce jeu d’esprit tout le temps, essayant de deviner la pensée de l’autre personne et ce qu’il ressent. C’est une façon de faire preuve d’empathie et de comprendre les émotions de chacun. Le problème, c’est quand nous nous trompons sur cette interprétation et la tenons pour acquise. Au lieu d’essayer de «lire» ce que ressent l’autre, essayez de confirmer que votre lecture est correcte. Ainsi, vous éviterez de nombreuses erreurs et de nombreux combats.

N’écoute pas

L’une des choses les plus importantes dans une relation est la communication. Et plus important que de savoir communiquer, c’est de savoir écouter. Quand je parle de savoir écouter, je veux dire comprendre ce que ressent l’autre, écouter patiemment sans formuler de réponses pendant que l’autre parle. Contrôlez davantage votre anxiété et laissez l’autre s’exprimer, même s’il n’est pas d’accord. Cela améliorera grandement votre relation.

Ne pas savoir s’exprimer

Ne pas savoir s’exprimer est terrible. Il est très important de savoir comment dire ce que vous pensez pour que la personne sache ce qu’elle ressent et ce qu’elle pense de cette situation. Cependant, plus important que de vous exprimer, c’est de savoir comment faire cela. Cela ne sert à rien si vous vous dites ce que vous pensez en attaquant l’autre. Il est très important de parler de ce que vous ressentez pour ne pas vous sentir sans voix dans votre relation, mais il est également important de savoir comment faire. Un conseil est de réserver un moment où les deux peuvent être francs et s’exprimer. Cela peut durer une heure pendant la semaine. Cela aide à vous exprimer.

Si vous avez aimé ces conseils et pensez qu’ils vous ont aidé, partagez-les, car de nombreuses autres personnes ont également besoin de cette aide. Un gros câlin et jusqu’à la prochaine fois.