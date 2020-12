«Evermore» de Taylor Swift est le temps le plus court entre ses projets; ‘Je n’ai jamais fait cela auparavant’

Si vous êtes un fan de Taylor Swift, c’est la deuxième fois que vous vous réveillez avec une annonce massive de Swift qui a considérablement changé le cours de votre journée cette année. Ou troisièmement, si vous comptez Disney + Longues sessions sur l’étang. Essentiellement, Swift vient d’annoncer qu’elle sortait un autre album surprise intitulé toujours à minuit, le matin du 11 décembre.

C’est la deuxième fois dans la carrière de Swift qu’elle fait cela, et le deuxième fois elle l’a fait en 2020. C’est aussi le laps de temps le plus court entre les albums, ce qui change son schéma normal, qui a déjà été annulé avec la sortie surprise de folklore. Alors, pourquoi le publie-t-elle maintenant?

Taylor Swift sort un autre album cinq mois seulement après le « folklore »

Le matin du 10 décembre, Swift tweeté une photo de l’arrière de sa tête avec une tresse, avec la légende qu’elle est «ravie» d’annoncer son neuvième album, toujours, qui est un enregistrement «sœur» de folklore.

«Pour le dire clairement, nous ne pouvions tout simplement pas arrêter d’écrire des chansons», a-t-elle écrit dans un tweet de suivi. «Pour essayer de le dire plus poétiquement, c’est comme si nous étions à la lisière du bois folklorique et que nous avions le choix: faire demi-tour et revenir en arrière ou voyager plus loin dans la forêt de cette musique. Nous avons choisi de nous aventurer plus profondément. »

Dire que c’est un album sœur et dire ensuite qu’ils ont voyagé plus loin dans ces «bois folkloriques» donne l’impression que tout cela fait partie d’un voyage identique ou similaire. Et cela signifie probablement que les deux albums ont une ambiance similaire. L’apparence des tenues et des photos de Swift est également similaire, c’est donc probablement vrai. Elle poursuit également en reconnaissant que c’est nouveau pour elle.

«Je n’ai jamais fait ça auparavant», a déclaré Swift. «Dans le passé, j’ai toujours traité les albums comme des époques ponctuelles et je suis passé à la planification de la suivante après la sortie d’un album. Il y avait quelque chose de différent avec le folklore. En le faisant, je me sentais moins comme si je partais et plus comme je revenais.

Cela dit, Swift a décidé de passer de manière transparente folklore dans toujours parce que les deux sont tellement connectés.

Elle a généralement fait des « époques » avant qui étaient des années d’intervalle et assez différentes

Je suis ravi de vous dire que mon 9e album studio, et l’album sœur de folklore, sortira ce soir à minuit est. Cela s’appelle toujours plus.

Si vous jetez un œil à sa discographie, elle est tellement différente d’un album à l’autre, et chacun – dans le passé – a eu une période d’environ deux ans entre eux. Sans peur était son dernier vrai album country et rouge était un mélange pop-country déchirant, qui était vraiment l’une de ses réalisations les plus brutes en matière d’écriture de chansons.

ensuite 1989 était sa première exploration entièrement pop, et Réputation était une nouvelle réincarnation d’un Swift que les fans n’avaient jamais vu auparavant et qui était un peu plus audacieuse que les autres. Amoureux était le suivi doux et coquelicot, et folklore était l’album folk inattendu et alternatif que personne ne s’attendait à ce que Swift crée.

Donc, avec les similitudes apparentes entre toujours et folklore, il est plus logique de savoir pourquoi les dates de sortie sont si proches.

Elle a également partagé que c’était un moment spécial de sa vie. Elle aura 31 ans le 13 décembre, et c’est un cadeau qu’elle fait non seulement aux fans, mais c’est aussi un moyen de marquer cette période de sa vie.

« Depuis que j’ai 13 ans, je suis enthousiaste à l’idée d’avoir 31 ans parce que c’est mon numéro porte-bonheur en arrière, c’est pourquoi je voulais vous surprendre avec ça maintenant », a ajouté Swift, continuant sur les raisons pour lesquelles elle a laissé tomber un autre album pendant un pandémie.

Et pour couronner le tout, c’est la saison des vacances et pas particulièrement édifiante pour beaucoup en raison de la pandémie qui fait toujours rage en Amérique. Swift a écrit sur Twitter que « ce sera une situation solitaire pour la plupart d’entre nous » et toujours – et la musique en général – est un moyen de faire face.

«S’il y en a parmi vous qui se tournent vers la musique pour faire face à des êtres chers disparus comme je le fais, c’est pour vous», a écrit Swift.

Swift ramène également une tonne des mêmes collaborateurs du « folklore »

Enfin, il est facile de voir qu’il s’agit d’une telle extension de folklore de la meilleure façon musicalement et esthétiquement. Beaucoup des mêmes collaborateurs reviennent. C’est juste une autre raison pour laquelle il a probablement semblé bon pour Swift de le publier si tôt.

Du fonctionnalités de cet album, elle a Haim et The National, ce qui signifie qu’elle écrit à nouveau avec Aaron Dessner. Bon Iver est sur une autre piste, amenant les fans de «Exile» à genoux (encore). Jack Antonoff et «WB» sont de retour sur cet album aussi, et « WB » ne peut vraiment signifier que William Bowery à ce stade, ce que les fans savent maintenant comme le petit ami de Swift, Joe Alwyn.

Swift poursuit également sa pratique de raconter les histoires des autres, ou simplement de raconter des histoires en général.

«J’ai adoré l’évasion que j’ai trouvée dans ces contes imaginaires / non imaginaires», a écrit Swift sur Twitter. «J’ai adoré la façon dont vous avez accueilli les paysages de rêve, les tragédies et les récits épiques d’amour perdus et retrouvés dans vos vies. Alors j’ai continué à les écrire.

Elle a fait une tonne de ça sur folklore, rompant avec son objectif autobiographique des albums précédents, même si son huitième album était encore personnel.

Les fans vont tirer quelque chose de toujours peu importe, et il semble que ce sera la séance de thérapie de vacances non autorisée dont beaucoup ont besoin en ce moment.

