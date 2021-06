Everest associe Ewan McGregor au réalisateur d’Edge of Tomorrow Doug Liman

Ewan McGregor a aligné son prochain projet. le Guerres des étoiles l’acteur dirigera le casting de Everest, un nouveau film sur la conquête du légendaire mont Everest, avec un casting de stars. Réalisateur Doug Liman (Edge of Tomorrow, l’identité Bourne) est à bord pour diriger. Le film devrait arriver sur le marché cannois la semaine prochaine et devrait susciter beaucoup d’intérêt.

Everest s’inspirera du roman Les chemins de la gloire par l’auteur Jeffrey Archer. HanWay Films est sur le point de distribuer le film, le tournage devant commencer en janvier 2022. Il se déroulera en 1921, lorsque le mont Everest est resté l’une des dernières parties du monde encore à conquérir par l’homme. Ce n’est pas l’histoire vraie des alpinistes qui ont conquis la montagne. Ce sera plutôt un conte romancé. Marquez fort (Kingsman : les services secrets, Shazam) et Sam Heughan (Étranger, L’espion qui m’a largué) sont également mis en étoile.

Le film est centré sur Ewan McGregor qui joue un homme nommé Mallory trié sur le volet par le chef de la Royal Geographic Society (Mark Strong). Mallory doit escalader le mont Everest après la Première Guerre mondiale. Il sera obligé de rivaliser avec un rival australien, George Finch (Sam Heughan). Cela devient une bataille pour voir qui peut atteindre le sommet en premier. Jennifer Klein devrait produire aux côtés de Doug Liman. Klein avait ceci à dire dans une déclaration.

« Nous sommes ravis de travailler avec HanWay Films pour raconter cette histoire importante et intemporelle. Présenter ‘Everest’ à l’écran est plus pertinent que jamais. En cette période d’incertitude, une histoire de vraie détermination, de passion et de positivité peut nous aider à nous rappeler de ce que nous pouvons surmonter. »

Cela ajoute encore un autre projet majeur à la liste d’Ewan McGregor. L’acteur a été exceptionnellement occupé ces dernières années. Certains de ses crédits récents incluent Christophe Robin, Docteur Sommeil, Oiseaux de proie et la série Netflix Halston. McGregor tourne actuellement la série Obi-Wan Kenobi pour Disney+, qui marque son retour tant attendu à Guerres des étoiles après son rôle dans la trilogie prequel. Gabrielle Stewart de HanWay Films avait ceci à dire.

« Liman et McGregor sont des aventuriers passionnés à la fois dans la vie et dans le cinéma, et ce film pose l’une des grandes questions non résolues de l’histoire de l’Everest : Mallory a-t-il été le premier à atteindre le sommet 30 ans auparavant [Edmund] Hillary ? Cela ne me surprendrait pas si, dans le sillage de ce film, et à l’approche du centenaire de l’ascension qui a coûté la vie à Mallory, ce grand mystère nous conduisait à une grande découverte. »

Doug Liman a récemment dirigé le thriller HBO Max Verrouillé. Il a également réalisé l’adaptation de YA Marche du chaos, qui mettait en vedette Tom Holland et Daisy Ridley. En plus de ce film, il devrait également réaliser un film qui le verra réellement aller dans l’espace avec Tom Cruise. Everest n’a pas encore de date de sortie, mais nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que d’autres détails seront disponibles. Cette nouvelle a déjà été rapportée par The Hollywood Reporter.

Sujets : Everest