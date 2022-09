Événement d’octobre d’Apple : du nouvel iPad Pro aux Mac alimentés par M2, voici à quoi s’attendre

12 septembre 2022 17:17:10 IST

Avant même d’avoir lancé la série iPhone 14 en grande pompe lors de l’événement Far Out, Apple avait commencé à préparer son deuxième événement d’automne, qui devrait avoir lieu en octobre. Lors de leur événement d’octobre, Apple se concentrera sur un tas de nouveaux iPads, quelques Mac et la nouvelle génération d’iOS et de macOS.

Au moment de la rédaction de cet article, les détails sur le prochain événement d’Apple en octobre sont encore rares. Ce que nous savons, c’est qu’ils continueront probablement avec le même format que celui de l’événement Far Out – la présentation de lancement sera une séquence vidéo pré-tournée, qui sera projetée à Apple Park, le siège d’Apple à Cupertino, et quelques sélectionnés les créateurs de contenu seront invités à un visionnage en personne des dernières nouveautés d’Apple.

Nous examinons les appareils et autres mises à niveau majeures que nous devrions nous attendre à ce qu’Apple présente et lance lors de son événement d’octobre.

Le nouvel iPad Pro

Ce sera peut-être l’annonce la plus attendue pour cet événement. Pendant longtemps, des rumeurs ont circulé concernant deux nouveaux iPad alimentés par M2, appelés iPad Pro.

Il y aura un iPad Pro 11 pouces avec écran LCD et un iPad Pro 12,9 pouces avec miniLED affichage. Apple prévoit également d’apporter la connexion MagSafe aux nouveaux iPad Pros. De plus, les iPad Pro alimentés par M2 devraient avoir une bien meilleure autonomie de la batterie, beaucoup plus efficace que ce que nous avons vu sur n’importe quel iPad auparavant.

iPad de 10e génération

L’iPad de 10e génération, dont les fuites portent le nom de code J272, est également prévu pour un lancement. Apparemment, il comportera un port Type-C au lieu de Lightning et comportera un écran Retina de la même résolution que l’écran de l’iPad Air.

On peut s’attendre à une légère augmentation de l’écran à 10,5 pouces voire 10,9 pouces. En ce qui concerne les composants internes, nous soupçonnons qu’Apple utilisera les SoC A14 Bionic pour l’iPad de 10e génération.

iPadOS 16 et macOS Ventura

iPadOS 16 devait être lancé iOS16 et WatchOS 9 lorsque la nouvelle série iPhones 14 et les nouvelles montres Apple ont été introduites. Mais comme Apple avait besoin de plus de temps pour affiner le Stage Manager dans iPadOS 16, le lancement du la mise à jour du système d’exploitation de l’iPad a été repoussée à l’événement d’octobre.

iPadOS 16 et macOS Ventura partageront de nombreuses fonctionnalités, Stage Manager étant la plus importante. Le principal point fort des nouveaux systèmes d’exploitation, iPadOS 16 et macOS Ventura est de fournir une meilleure expérience multitâche et d’améliorer encore l’expérience utilisateur entre les différents produits de l’écosystème Apple.

Nouveaux Mac M2

Apple avait annoncé qu’ils travaillaient sur le nouveau Mac Pro et que les fans d’Apple devraient s’attendre à un certain nombre de nouveaux appareils Mac. Nous devrions nous attendre à ce que les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces de nouvelle génération soient annoncés lors de l’événement d’octobre. D’ici le printemps 2023, Apple lancera également quelques ordinateurs portables Mac avec les processeurs M2 Pro et M2 Max.

Il y a aussi une forte possibilité qu’Apple lance un Mac Mini avec la deuxième génération de silicium Apple.

Casque de réalité mixte Apple

Les rumeurs suggèrent qu’Apple pourrait enfin révéler le casque Apple Mixed Reality lors de l’événement d’octobre d’Apple. Cependant, il ne sera dévoilé que lors de l’événement. Apple devrait commencer à vendre le casque de réalité mixte en 2023.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂