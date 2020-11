Événement de recherche limité et légendes du lac, tout ce que vous devez savoir

La fin du mois de novembre dans Pokémon GO apporte des activités des plus intéressantes.

Nous vous avions déjà dit avant le début de novembre que ce serait un mois plein de nouvelles et d’événements pour les amateurs de Pokémon GO. Eh bien, loin d’en rester là avec tout ce qui est annoncé (dont deux Community Days dans le même mois pour la première fois dans l’histoire du jeu), Niantic nous a surpris avec deux autres événements spéciaux qui clôturera un mois mouvementé.

Cette fois, les protagonistes seront, d’une part, le Pokémon légendaire Uxie, Mesprit et Azelf et, d’autre part, la célèbre Nidoran♀ et Nidoran♂. Frottez-vous les mains courbes!

Légendes du lac: Obtenez Uxie, Mesprit et Azelf

Du mardi 24 novembre 2020, à 22h00 CET, au lundi 30 novembre 2020 à 22h00 CET, nous aurons le Événement Lake Legends avec Pokémon légendaire Uxie, Mesprit ou Azelf apparaissant dans le raids cinq étoiles. Bien sûr, en fonction de votre emplacement, l’un d’eux apparaîtra. Jusqu’à présent, celui qui correspond à Espagne a été Mestrip et, sauf surprise, cela continuera.

En plus des Pokémon légendaires, d’autres Pokémon liés au lac apparaîtront plus fréquemment dans la nature, encens et éclosent des œufs. Ceux-ci sont Psyduck, Goldeen, Magikarp, Surskit, Starly, Bidoof et Shellos. De même, les Pokémon liés à la connaissance, aux émotions et à la volonté, tels que Abra, Machop et Ralts Nous les verrons également de la manière décrite ci-dessus.

Comme point culminant de ces journées spéciales, Goldeen sera activé sous sa forme brillante, Les tâches de carte AR offriront de nouvelles récompenses et il y aura un enquête thématique spéciale pendant l’événement.

Enquête limitée sur Nidoran♀ et Nidoran♂

Au moins une fois par mois, Niantic s’est habitué à nous proposer un événement centré sur un Pokémon spécifique. Pendant Samedi 28 de 8h00 à 22h00 heure locale peut être complété tâches de recherche sur le terrain exclusif pour gagner rencontre avec Nidoran♀ et Nidoran♂. Bien sûr, comme d’habitude, l’objectif principal est de rencontrer l’un d’entre eux, ou pourquoi pas les deux, dans leur version brillante.

En plus des tâches d’enquête sur le terrain, une enquête temporaire exclusive sur l’événement sera également déclenchée.

Profitez d’une fin de mois mouvementée dans Pokémon GO!

