Événement de diffusion de courts métrages SXSW gratuit #SupporttheShorts Returns

Oscilloscope Laboratories fera à nouveau équipe avec Mailchimp cette année pour l’événement de streaming gratuit #SupportTheShorts, présentant une variété de courts métrages du SXSW Film Festival sur la plate-forme de streaming Mailchimp Presents. L’initiative Support the Shorts a été lancée l’année dernière lorsque SXSW a été annulée en raison de la pandémie, ce qui a empêché les réalisateurs de courts métrages de voir leur travail devant un si large public.

Alors que SXSW est revenu cette année avec un événement en ligne, la décision a été prise de continuer avec Support the Shorts pour garder de nombreux courts métrages de l’événement sous les projecteurs. L’événement du court métrage s’accompagnera également d’une nouvelle série de récompenses pour récompenser les titres qui seront diffusés gratuitement pour que les gens du monde entier puissent les voir.

« Nous sommes très fiers de ramener Support the Shorts, une collection de courts métrages de SXSW, pour une deuxième année! » Sarita Alami, responsable de la programmation, Mailchimp Studios, a déclaré dans un communiqué. «Bien que le festival soit de retour dans un format en ligne, nous voulions continuer à trouver des moyens de soutenir la communauté des cinéastes SXSW et de faire la lumière sur leur travail. Nous sommes particulièrement ravis de présenter une nouvelle série de récompenses pour célébrer les cinéastes qui sont amener des œuvres d’art sur nos écrans pendant les périodes les plus inédites. «

Dan Berger, président, Oscilloscope Laboratories a ajouté: «C’est toujours excitant d’être enhardi et capable de faire du bon travail et nous sommes très reconnaissants que Mailchimp et SXSW nous aient donné cette opportunité. Il y a tellement de nouvelles voix exposées à SXSW et nous Nous apprécions que Mailchimp ait pris les mesures nécessaires pour permettre à ces voix d’être entendues par le public le plus large possible. Nous ne sommes que des pions dans ce jeu, alors merci de nous avoir invités au tableau! «

« Nous sommes ravis que Mailchimp Presents soit de retour pour une deuxième année pour célébrer et soutenir la programmation de courts métrages SXSW en présentant une collection de courts métrages de SXSW Online cette année », a également déclaré Janet Pierson, directrice du film du SXSW Film Festival. « C’est fantastique que les créateurs puissent partager davantage leur travail, et c’est gratifiant pour nous tous que nous ayons plus de temps pour profiter de ce nouveau travail formidable. » Vous pouvez consulter la liste complète des shorts ci-dessous.

Short narratif

Tu es encore la? (réalisateurs / scénaristes: Rayka Zehtabchi & Sam Davis)

Chuj Boys of Summer (réalisateur: Max Walker-Silverman; scénaristes: Marcos Ordoñez Ixwalanhkej Mendoza & Max Walker-Silverman)

Le voyage (réalisatrice / scénariste: Ève Saint-Louis)

Marvin n’a jamais eu de café auparavant (réalisateur: Andrew Carter; scénaristes: Andrew Carter & Kahlil Maskati)

Le mamelon Whisperer (réalisateur / scénariste: Jan Van Dyck)

L’autre Morgan (réalisatrice / scénariste: Alison Rich)

Plaisir (réalisatrice / scénariste: Molly Gillis)

Ventes par heure (réalisateurs: Michelle Uranowitz & Daniel Jaffe; scénariste: Michelle Uranowitz) Sisters (réalisateur / scénariste: Jess Brunetto)

Raclette (réalisateur / scénariste: Morgan Krantz)

Short documentaire

Plant Heist (directeurs: Chelsi de Cuba & Gabriel de Cuba)

Dix feuilles dilatées (réalisateurs: Kate E. Hinshaw et Ebony Blanding)

Centre commercial (réalisateur: Adam Baran)

Shorts animés

Notre lit est vert (réalisatrice / scénariste: Maggie Brennan)

Short de minuit

Feuilleter (réalisateur / scénariste: Ariel Zengotita)

Joanne est morte (réalisateur / scénariste: Brian Sacca)

Chat (réalisatrice / scénariste: Leah Shore)

Reklaw (réalisateur / scénariste: Polaris Banks)

Exécutez cette merde! (réalisateur: Tristan Kim; scénaristes: Tristan Kim et Will Allyn Robinson) Significant Other (réalisateur / scénariste: Quinn George)

Farci (réalisateur: Theo Rhys; scénaristes: Theo Rhys & Joss Holden-Rea)

Un conte qu’il vaut mieux oublier (réalisateur / scénariste: Tomas Stark)

Short Texas

Malin (réalisateurs: Morgan Bond & Nickolas Grisham; scénaristes: Nickolas Grisham & Curtis McOsker)

Le fan improbable (réalisateurs: Sai Selvarajan & Jeff Bednarz; scénariste: Sai Selvarajan)

Texas High School Shorts

Au-delà du modèle (réalisateur: Jessica Lin)

Rêves holographiques (réalisateur: Satvik Shankar; scénariste: Jackson Coates)

Pilotes épisodiques

Maison de Dale (showrunner: Julie Lake; réalisateur: Kat Whalen; scénaristes: Matt Kirsch & Julie Lake; producteurs: Matt Kirsch, Julie Lake & Dana Fares)

Pour mémoire (showrunner: Julian De Zotti; réalisateurs: Lisa Baylin & Julian De Zotti; scénariste: Julian De Zotti; productrice: Lisa Baylin)

Tous ces courts métrages sont désormais diffusés gratuitement sur Mailchimp. Les sélections Support the Shorts de l’année dernière sont également toujours disponibles sur le site.