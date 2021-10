Événement Apple en octobre : nous attendons ces nouveaux appareils

Apple présentera-t-il le MacBook Pro 2021 lors du prochain événement ? Et quels autres appareils l’entreprise présente-t-elle ? Nous avons mis la date principale de l’événement Apple en octobre dans nos calendriers et spéculons sur les nouveaux appareils.

D’André Gabriel

Apple est à la mode. Le dernier événement Apple n’a été mis en ligne que le 14 septembre 2021 – la société a présenté la série iPhone 13, une nouvelle Apple Watch (série 7) et l’iPad Mini. Près d’un mois plus tard, le prochain événement est prévu : un autre événement Apple devrait commencer le 18 octobre 2021 à 19 heures.

Apple présente-t-il le MacBook Pro 2021 ?





Un nouveau MacBook Pro avec une puce M1X est considéré comme réglé.



Image : © YouTube / Justin Tsé 2021



Nous nous attendons fortement à connaître la date de sortie du MacBook Pro 2021 lors de l’événement Apple d’octobre. Et l’excitation est grande, car avec la sortie, le M1X célébrera également sa première – la nouvelle puce promet, entre autres, des performances graphiques considérablement améliorées. Alors que le M1 est déjà intégré au MacBook Pro 13, le modèle 16 pouces utilise toujours un processeur Intel Core – du point de vue d’Apple, il est grand temps de passer à la technologie interne basée sur ARM.

Selon les rumeurs, un nouveau Apple MacBook Pro 2021 sera encore plus fin et offrira plus de connexions – y compris un slot SD, HDMI et (bienvenue) une connexion MagSafe. D’autres détails de conception seraient des bords réduits et un écran plus grand – par exemple, le modèle 13 pouces peut devenir un MacBook Pro 14 pouces. Les nouveaux écrans reposent vraisemblablement sur la technologie mini-LED intégrée à l’iPad Pro (12,9 pouces) pour optimiser les valeurs de luminosité et de contraste.

Dans le cadre de cela, nous attendons également une date officielle pour la sortie de macOS Monterey. Apple a annoncé le dernier système d’exploitation – la version 18, pour être précis – pour ses produits pour ordinateurs portables et de bureau en juin 2021 et a publié une version bêta le mois suivant. Il semble certain qu’il y aura une mise à jour à ce sujet lors de l’événement Apple d’octobre.

Nous attendons un Mac mini optimisé





Le Mac mini pourrait également bénéficier d’une mise à niveau du processeur.



Image : © Apple / Capture d’écran : ACTIVER 2020



Une grande partie est dominée par les processeurs Apple « Apple Silicon ». Dans le Mac Mini également, nous nous attendons à ce que les processeurs Intel Core soient progressivement retirés du jeu. En général, la mise à niveau vers de vrais modèles haut de gamme avec la puce M1X plus puissante est très probable – presque vers le Mac mini Pro.

Apple ne veut pas seulement optimiser les performances. On dit que le géant de la technologie tourne également des vis fonctionnelles et design. À l’avenir, la face supérieure du Mac mini sera constituée d’une sorte de plexiglas. Des connexions Thunderbolt et une connexion d’alimentation MagSafe peuvent également être ajoutées.

De nouveaux AirPods à l’événement Apple d’octobre ?





Le moment est-il enfin venu pour la troisième génération d’AirPods ?



Image : © LeaksApplePro 2021



C’est l’heure Apple ! La deuxième génération d’AirPod est sortie il y a environ deux ans et demi. On a beaucoup parlé des AirPods 3 depuis lors. Effectivement, la troisième génération devrait arriver sur le marché au printemps 2021, mais la publication ne s’est pas concrétisée. Il est d’autant plus probable que les AirPods 3 seront présentés lors de l’événement Apple en octobre.

Selon les spéculations, les AirPods 3 se rapprochent visuellement des AirPods Pro avec des tiges plus courtes. Cependant, il semble peu probable qu’ils reçoivent également les extrémités en silicone. Vraisemblablement, les éléments spéciaux sont liés à l’annulation active du bruit (ANC), qu’Apple utilise comme argument exclusif haut de gamme. Cependant, nous apprécierions une autonomie plus longue.

Nous voulons expérimenter la réalité mixte d’Apple





Il y a eu des spéculations sur un casque de réalité mixte d’Apple depuis des années.



Image : © YouTube / Tyriel Wood – VR Tech 2021



MacBook Pro, Mac Mini, AirPods 3 et beaucoup de magie M1X en général – ce sont nos attentes pour le prochain événement Apple. En dehors de cela, bien sûr, nous aimerions l’une ou l’autre innovation – et surtout la solution Apple attendue depuis longtemps pour représenter des réalités alternatives, dont on discute depuis des années et qui se fait attendre depuis longtemps.

On sait désormais qu’il s’agira d’une variante de réalité mixte qui allie réalité augmentée et réalité virtuelle. Mais quand Apple présentera-t-il officiellement ses lunettes MR ? Probablement pas lors du prochain événement d’octobre, car la sortie du casque est l’une des plus spectaculaires depuis de nombreuses années. Un événement purement en ligne ne semble donc guère être le bon cadre. Peut-être que nous aurons au moins un apéritif sous la forme d’un teaser ou quelque chose comme ça.

sommaire