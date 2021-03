Événement Apple en mars: nous attendons ces 7 nouveaux produits

En mars, Apple lancera probablement de nombreux nouveaux produits, dont un nouvel iPad Pro et les AirTags tant attendus. Nous examinons les sept nouveautés que nous attendons de l’événement Apple de mars 2021.

iPad Pro 2021: pour la première fois avec mini-LED

L’iPad Pro 2021 pourrait recevoir un mini écran LED.

Un nouvel iPad Pro est considéré comme très probable: des experts bien connus comme Ming Chi-Kuo croient en une sortie imminente – après tout, la dernière actualisation remonte à un an.

Une fois de plus, la tablette Pro est susceptible d’apparaître dans les tailles 11 et 12,9 pouces, Apple installant probablement un mini écran LED dans la plus grande tablette pour la première fois.

Par rapport aux écrans LED conventionnels, les mini LED ont l’avantage d’avoir un contraste plus élevé et peut mieux afficher les niveaux de noir. La technologie mini-LED serait, pour ainsi dire, une sorte de test de passage à OLED, ce que les experts attendent pour l’iPad Pro 2022.

Événement Apple Les observateurs s’attendent à un événement d’Apple le 23 mars. La date n’a pas encore été officiellement confirmée.

iPad mini 6: le mini s’agrandit

L’iPad mini 6 a-t-il un écran plus grand?

L’iPad mini actuel a déjà deux ans à son actif – une mise à niveau serait donc nécessaire. Probablement la plus grande innovation: un écran plus grand, avec lequel Apple laisserait les 7,9 pouces qui sont en place depuis le lancement de l’iPad mini. Pour que l’iPad mini porte toujours bien son nom, la plus grande diagonale de l’écran devrait avant tout passer cadres d’affichage plus minces peut être atteint – l’iPad Air pourrait ici servir de modèle. Cependant, on ne sait pas si Apple montrera réellement l’iPad mini 6 lors de l’événement de mars. Un lancement à l’automne semble également possible.

iPad 2021: 10,5 au lieu de 10,2 pouces

L’iPad 2021 pourrait également devenir un peu plus grand (ici le modèle actuel).

L’iPad normal pourrait également être mis à niveau. Bien que les détails soient encore rares, les observateurs estiment qu’il est probable qu’Apple ajuste la taille de l’écran de l’iPad standard à celle de l’iPad Air 3 récemment abandonné. Cela signifierait que la taille d’affichage de 10,2 pouces est facile 10,5 dans augmente.

iMac avec puce M1 et une grande variété de couleurs

Variété de couleurs: le nouvel iMac pourrait être coloré.

Ce n’est un secret pour personne qu’Apple souhaite convertir progressivement toute sa gamme de Mac en chipsets de silicium internes. Après le tour du MacBook et du Mac mini, l’iMac pourrait bientôt emboîter le pas. Mais ce n’est pas tout: après de nombreuses années de conception inchangée, le nouvel iMac pourrait être rafraîchi avec des lunettes plus minces. La taille d’entrée de gamme de 21,5 pouces actuellement pourrait être ainsi 23 ou même 24 pouces montée. De plus, le nouvel iMac sera vendu dans plusieurs couleurs différentes, tout comme les iMac le faisaient autrefois au tournant du millénaire.

Apple TV avec une puce plus puissante pour Apple Arcade

Une nouvelle Apple TV avec un processeur plus puissant est également attendue.

L’Apple TV 4K actuelle a déjà environ 3 ans et demi – et les rumeurs sur un nouveau modèle ne s’arrêtent pas. Les observateurs de l’industrie s’attendent à un processeur nettement plus puissant, qui rendra également Apple Arcade plus acceptable sur Apple TV. Après tout, l’Apple TV avec une puce plus puissante pourrait également afficher des jeux plus complexes graphiquement et ainsi permettre des expériences de jeu de type console.

AirPods (3e génération): ramification allégée du modèle Pro

Les AirPods 3 devraient être basés sur les AirPods Pro en termes de conception.

Les écouteurs sans fil d’Apple, les AirPods, pourraient désormais apparaître dans la troisième génération – et au moins optiquement, être basés sur le langage de conception des AirPods Pro. Surtout, cela signifierait une poignée nettement plus courte et des embouts en silicone interchangeables de différentes tailles. Des fonctionnalités telles que la suppression du bruit seront probablement toujours réservées au modèle Pro. La troisième génération est souvent également commercialisée sous le nom d’AirPods Pro Lite. La durée de vie de la batterie par charge doit toujours être d’environ 5 heures.

AirTags: faciliter la recherche à nouveau

Il y avait de longues spéculations à leur sujet, maintenant ils pouvaient célébrer leur sortie: les AirTags.

Bien sûr, les AirTags ne devraient manquer dans aucune liste – après tout, ils sont en conversation depuis de très nombreux mois. Il s’agit de petits trackers Bluetooth que vous attachez à d’autres objets et que vous pouvez retrouver directement sur votre iPhone si nécessaire. Avec la version bêta d’iOS 14.5, Apple a déjà créé les prérequis pour cela et intégré un onglet séparé pour les éléments dans l’application « Où est? ». Cette fonction devrait également être disponible pour les fournisseurs tiers, mais ce n’est un secret pour personne que les AirTags sont faits pour cela.