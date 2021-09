Evan Peters a remporté le prix du meilleur acteur dans un second rôle dans une série limitée aux Emmy Awards 2021.

Evan Peters vient de remporter son tout premier Emmy Award pour sa performance de vol de scène dans la série HBO Jument d’Easttown.

Hier soir (19 septembre), les 73e Primetime Emmy Awards ont eu lieu et il y a eu plusieurs énormes victoires. Michaela Coel a remporté l’Emmy de l’écriture exceptionnelle pour une série limitée pour Je peux te détruire, Kate Winslet a remporté le prix de l’actrice principale exceptionnelle dans une série limitée pour son rôle dans Mare of Easttown et The Crown a reçu sept énormes prix.

Kate Winslet n’était pas la seule star de Jument d’Easttown pour gagner gros quand même. Après avoir joué pendant plus de 10 ans et reçu des critiques élogieuses pour ses performances dans des séries telles que histoire d’horreur américaine et Pose, Evan Peters a été honoré de son premier Emmy.

Evan Peters remporte son premier Emmy Award pour Mare of Easttown. Photo : Rich Fury/Getty Images, LANDMARK MEDIA / Alamy Banque D’Images

Evan a remporté le prix du meilleur acteur de soutien dans une série limitée pour son rôle du détective Colin Zabel. Dans la catégorie, Evan a battu la concurrence d’un éventail de talents incroyables. Les autres nominés étaient : Thomas Brodie Sangster pour Le Gambit de la Reine, Daveed Diggs, Jonathan Groff et Anthony Ramos pour Hamilton et Paapa Essiedu pour Je peux te détruire.

Dans son discours, Evan a remercié tout le monde, de ses parents à Kate Winslet et au créateur d’American Horror Story Ryan Murphy. Il a dit: « Je dois remercier ma mère et mon père de m’avoir emmené à LA. Vous étiez fous de faire ça, mais nous allons boire ce soir. » Il a remercié : « Kate Winslet d’être Kat Winslet » et a terminé en remerciant « M. Murphy ».

Réagissant à la victoire d’Evan, son long parcours histoire d’horreur américaine co-star et lauréate d’un Emmy Award, Sarah Paulson, a profité de ses histoires Instagram pour le féliciter. Elle a écrit : « Mon frère. Tu l’as toujours mérité. Je t’aime. »

