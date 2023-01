Evan Peters remporte le premier Golden Globe pour Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Le 80ème Golden Globe Awards ont eu lieu mardi soir sur NBC, et le gagnant vient d’être annoncé pour la meilleure performance dans une série limitée ou d’anthologie ou un téléfilm. Pour sa performance en tant que Jeffrey Dahmer dans Netflix’s Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer, Evan Peters a pu remporter la victoire. Il a gardé son discours d’acceptation bref, remerciant les personnes impliquées dans l’émission pour l’expérience, ainsi que tous ceux qui regardaient.





« Plus important encore, je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé cette émission », a déclaré Peters. « C’était difficile à faire, difficile à regarder, mais j’espère sincèrement qu’il en est sorti quelque chose de bon. »

Beaucoup avaient prédit que Peters remporterait le prix, compte tenu de sa performance déchirante et acclamée en tant que tueur en série tristement célèbre dans Dahmer. Mais la concurrence était forte, et rien n’était certain pour Peters. Avec Peters pour Dahmerparmi les autres nominés figuraient Colin Firth dans le rôle de Michael Peterson pour HBO Max’s L’escalierTaron Egerton dans le rôle de James « Jimmy » Keane pour Apple TV+ Oiseau noirAndrew Garfield dans le rôle du détective Jeb Pyre pour FX sur Hulu’s Sous la bannière du cielet Sebastian Stan dans le rôle de Tommy Lee pour Hulu’s Pam et Tommy.





Evan Peters était un premier nominé

Peters n’est pas étranger aux remises de prix, ayant remporté des nominations dans le passé à d’autres comme les Primetime Emmy Awards, les Satellite Awards, les Saturn Awards et les Critics ‘Choice Television Awards. Mais l’acteur n’avait pas encore été nominé pour un Golden Globe Award avant Dahmer – Monstre : L’histoire de Jeffrey Dahmer. Parmi les autres nominés notables pour la première fois à la cérémonie figurent des noms tels que Zendaya, Selena Gomez, Austin Butler, Quinta Brunson, Ke Huy Quan, Emma D’Arcy, Barry Keoghan et la star de Netflix de Peters, Jenna Ortega, de l’émission à succès. Mercredi.

Pendant ce temps, Peters a été nominé contre plusieurs autres acteurs qui avaient déjà remporté des Golden Globes dans le passé. Taron Egerton a déjà gagné pour son rôle dans le biopic d’Elton John Rocketman. L’année dernière, Andrew Garfield a remporté une victoire pour Tic, tic… Boum !. Colin Firth a gagné pour le film Le discours du roi en 2011. Le seul autre nominé pour la première fois dans la catégorie était Sebastian Stan, qui avait été acclamé pour avoir joué Tommy Lee dans Pam et Tommy. S’il avait obtenu le prix, cela aurait également été bien mérité.

Mais c’est Peters qui a été le vainqueur, même s’il était le seul à représenter Dahmer qui a remporté la victoire. Les co-stars Richard Jenkins et Niecy Nash avaient également été nominées pour des prix d’acteur. La série a également été nominée pour la meilleure série limitée ou d’anthologie ou le film télévisé, qui est finalement allé à Le Lotus Blanc.