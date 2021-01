Evan Peters est-il dans WandaVision? Voici toutes les principales théories

Les rumeurs sur le rôle rapporté d’Evan Peters dans WandaVision existent depuis un certain temps – mais si elles sont vraies, qui pourrait-il jouer? De Quicksilver à Mephisto, voici les plus grandes théories.

Il n’y a eu que deux épisodes de Marvel WandaVision jusqu’à présent, mais il s’est avéré que c’était tout ce qu’il fallait pour nous rendre absolument accro à la nouvelle réalité mystérieuse de Wanda Maximoff.

La série Disney + se déroule après les événements de Avengers: Fin de partie et semble prêt à présenter aux fans de MCU SWORD, une agence sœur du SHIELD.La série ajoutera également un certain nombre de visages nouveaux et familiers au mélange, y compris Monica Rambeau (Teyonah Parris), adulte. Mais il y a une apparition de personnage que les fans essaient toujours de comprendre …

Des rumeurs circulent depuis juin 2020 selon lesquelles histoire d’horreur américaine et X Men l’acteur Evan Peters ferait une apparition surprise dans WandaVision.

Il n’y a aucune confirmation officielle quant à savoir si Evan Peters est ou non encore dans la série Marvel, mais avec la série enfin là, les théories sur la direction que pourrait prendre le scénario jouent certainement dans son apparence rapportée.

Qui joue Evan Peters dans WandaVision?



Evan Peters est-il dans WandaVision? Toutes les théories jusqu’à présent. Image: Steve Granitz / WireImage, Disney / Marvel

Si vous avez vu le X Men films, vous saurez qu’Evan Peters a joué Pietro Maximoff alias Quicksilver alias le frère jumeau de Wanda. Vous saurez également que cet ensemble particulier de X-Men n’existe pas dans le MCU. Cependant, il existe un certain nombre de théories sur la façon dont une version potentielle du personnage de Peters pourrait apparaître dans la série.

La première théorie concerne le multivers. Il a été confirmé que Docteur Strange 2 explorera le multivers et que les événements de WandaVision mènera à ce film. Basé sur tous les Spider-Man 3 rapports, nous savons également que les personnages Marvel des films précédents non-MCU reviendront, laissant entendre que le multivers continue là aussi.

Le Quicksilver de Peters pourrait-il apparaître de la même manière, en tant que version du personnage d’un univers différent?

Une deuxième théorie fait allusion à la vision de Wanda. Nous savons que Wanda est dans une réalité onirique et modifiée où elle est capable de rembobiner des moments et de ramener des personnages à la «vie». On ne sait pas si elle le fait elle-même ou si elle a été bercée par quelqu’un d’autre qui tire les ficelles.

Sur la base des rumeurs de son apparition, les fans ont émis l’hypothèse que Peters pourrait jouer un personnage complètement différent: Mephisto. Méphisto est une «entité démoniaque» qui est capable de façonner le changement, de projeter des illusions et de manipuler des souvenirs. Il y a aussi déjà eu une poignée de références au «diable» dans la série.

Est-il possible que Mephisto soit en fait celui qui fasse ça à Wanda et finisse par manipuler ses vrais souvenirs de son propre frère? Cela pourrait-il en quelque sorte faire apparaître Quicksilver de Peters dans sa nouvelle réalité?

Une autre théorie joue sur l’idée que le multivers est ouvert alors que Wanda est dans une réalité modifiée, préparant le terrain pour Docteur Strange dans le multivers de la folie et le troisième MCU Homme araignée film.

WandaVision est déjà en train de changer la donne du MCU. Je suppose que nous devrons simplement attendre et voir si les rumeurs d’Evan Peters sont vraies dans les semaines à venir!

