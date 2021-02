Étude de conception: les lunettes VR d’Apple pourraient avoir l’air aussi cool

Avec ses lunettes VR, Apple veut jeter les bases de son premier casque AR – et pour la première fois, de nouvelles images de rendu donnent une impression réaliste de ce à quoi le gadget pourrait ressembler dans la vie réelle. Le résultat est impressionnant.

Le designer Antonio De Rosa a créé et distribué les images 3D du casque VR, écrit MacRumors. Ils ont été réalisés sur la base des derniers rapports sur les premières lunettes de réalité virtuelle d’Apple et donnent une bonne première impression du look du prochain gadget. Dans le concept de design, De Rosa appelle le produit non encore publié « Apple View », mais en fait, il n’y a aucune preuve que ce nom est sérieusement dans la pièce. Cela semble différent avec l’optique: ici, les images de rendu sont basées sur ce qui est généralement supposé être l’état actuel de développement.

Bandeaux interchangeables de différentes couleurs

Tout d’abord, le concepteur reprend un dessin publié par The Information, qui est censé montrer le portable Apple dans une phase de prototype tardive. En conséquence, il s’agit d’un casque VR avec une visière mince et incurvée et des bandeaux interchangeables qui sont susceptibles d’être proposés dans différentes couleurs. Une batterie doit également être intégrée au serre-tête, ce qui prolonge la durée de fonctionnement des lunettes VR. Un haut-parleur pour le son 3D pourrait également être intégré, comme cela est déjà connu des AirPods Pro.

De nombreuses caméras, capteurs LiDAR et écrans 8K

En outre, le casque sera probablement équipé d’innombrables caméras, et des capteurs LiDAR – connus de l’iPad Pro et de l’iPhone 12 Pro – devraient également faire l’objet de discussions. Alors que les caméras sont principalement destinées à capturer les mouvements de la main de l’utilisateur, le contenu réel doit également être reproduit sur l’écran afin d’obtenir un effet de réalité mixte. Les observateurs s’attendent à deux écrans 8K, dont la résolution doit être ajustée en fonction du contenu.

Apple pourrait lancer ses premières lunettes VR dès le début de 2022, à un prix prétendument d’environ 3000 dollars. Quelques années plus tard, les lunettes AR tant attendues devraient suivre.