"Étrangers: Fireteam" annoncé: en coopération contre des hordes de Xenomorph

Les Xénomorphes sont de retour – et ils sont plus que jamais. Dans le jeu de tir de survie « Aliens: Fireteam », vous vous défendez avec jusqu’à deux autres joueurs contre des hordes d’extraterrestres. Cinq classes de personnages différentes offrent une variété et une profondeur tactique. Le jeu devrait sortir cet été sur les consoles Xbox et PlayStation ainsi que sur PC.

« Aliens: Fireteam » se déroule 23 ans après la trilogie originale « Alien ». Vous êtes embauché comme Marine fraîchement accouplée sur l’USS Endeavour. Lors de votre voyage dans l’espace, votre vaisseau spatial répond à un appel à l’aide et vous partez en mission de sauvetage. Cependant, les Xénomorphes vous attendent déjà sur la planète d’où est venu l’appel à l’aide – et beaucoup d’entre eux, rapporte Gamespot.

Jeu de tir de survie avec éléments RPG

Fondamentalement, « Aliens: Fireteam » ne semble pas différer beaucoup des autres tireurs de survie tels que « Left 4 Dead ». Cependant, il existe différents éléments du jeu de rôle tels que le développement du personnage et la possibilité d’améliorer les compétences avec certaines armes ou équipements. Lors de la constitution d’une équipe, vous et vos collègues joueurs avez le choix entre cinq classes différentes: Artilleur, Démolisseur, Technicien, Doc et Recon.

Une action d’arcade qui ne devient jamais ennuyeuse?

Si vos amis n’ont pas le temps pour une partie de « Aliens: Fireteam », le rôle de vos deux compagnons d’armes peut également être repris par l’IA. L’histoire du jeu s’étend sur quatre campagnes avec trois missions chacune. L’histoire de « Aliens: Fireteam » est probablement juste un bonus intéressant, car l’accent est mis sur le gameplay de type arcade, qui est censé vous motiver à continuer à aller et venir.

Pour que les courses ne deviennent pas ennuyeuses, « Aliens: Fireteam » propose cinq niveaux différents de difficulté et des cartes de défi qui modifient le gameplay. Par exemple, il existe un modificateur où les Xénomorphes ne peuvent être tués qu’avec des tirs à la tête. Heureusement que les bêtes ont des crânes aussi énormes …