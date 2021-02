Étiquette d’avertissement de contenu offensant de Disney Places sur le Muppet Show

Le Daily Mail rapporte que la branche de diffusion en continu de la société a suggéré que certaines parties du programme «comprennent des représentations négatives et / ou des mauvais traitements envers des personnes ou des cultures».

Lorsque le public sélectionne l’épisode maintenant problématique, il sera accueilli par un message qui dit: « Ces stéréotypes étaient faux à l’époque et sont faux maintenant. »

Les stéréotypes qui préoccupaient le plus Disney étaient liés aux Amérindiens, aux Arabes et aux Asiatiques de l’Est.

Disney a déclaré dans un communiqué: « Plutôt que de supprimer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer des leçons et susciter la conversation pour créer ensemble un avenir plus inclusif. Disney s’engage à créer des histoires avec des thèmes inspirants et ambitieux qui reflètent les riches diversité de l’expérience humaine à travers le monde. «