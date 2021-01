Ethan Hawke est le principal méchant de la série Moon Knight Disney +

Marvel’s à venir Chevalier de la lune La série sur Disney + a trouvé son antagoniste dans Ethan Hawke, alors que THR rapporte que l’acteur primé a conclu un accord pour jouer le méchant principal de la série. Le rôle marque la première fois que Hawke apparaît dans une adaptation de bande dessinée en plus de ses débuts dans l’univers cinématographique Marvel. Il jouera aux côtés d’Oscar Isaac, qui a été choisi comme Marc Spector, l’homme qui devient le combattant du crime titulaire.

dans le Chevalier de la lune comics, Spector est un mercenaire trahi, sévèrement battu et laissé pour mort par son patron, Raoul Bushman. Avant de mourir, Spector a une chance de vivre une nouvelle vie grâce à l’esprit du dieu lunaire égyptien Khonsu. Ressuscité avec des super pouvoirs, Marc prend le manteau de Moon Knight et sort dans les rues en tant que justicier de la criminalité. Le personnage est également connu pour avoir plusieurs alter ego en tant que symptôme d’un trouble dissociatif de l’identité.

Pour l’instant, on ne sait pas encore qui Hawke jouera dans la série, mais Bushman semble être une valeur sûre. Pourtant, il est tout aussi possible qu’il joue un autre supervillain Marvel sinon un personnage entièrement original créé pour la série. Les détails complets de l’intrigue sur l’émission n’ont pas encore été révélés. Le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a déclaré que la série explorerait la maladie mentale de Spector, mais qu’elle apportera également beaucoup d’action de style bande dessinée à Disney +.

« Cela fait un moment que nous n’avons pas eu un héros d’action qui saute hors des bâtiments et se bat », a déclaré Feige à Emmy Magazine.

Ethan Hawke n’est apparu dans aucun film de super-héros ou émission de télévision, bien qu’il ne soit pas étranger au travail de genre. Il a joué dans les premiers épisodes de la Sinistre et La purge franchises de films d’horreur. Bien sûr, Hawke est également connu pour de nombreux autres rôles au cours de sa carrière de plus de 30 ans, qui comprend ses performances nominées aux Oscars dans Jour d’entrainement et Enfance. Plus récemment, il a joué le rôle d’inventeur titulaire dans le biopic Nikola Tesla de Michael Almeryda Tesla.

Ensuite, Hawke apparaîtra dans Le Northman, un thriller historique réalisé par Robert Eggers. Le film suit Alexander Skarsgård en tant que prince nordique qui cherche à se venger après le meurtre de son père. Hawke jouera le rôle du roi, le casting comprenant également Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Björk et Willem Dafoe. Le tournage du film s’est terminé le mois dernier.

Chevalier de la lune est l’une des nombreuses émissions Marvel en voie de diffusion sur Disney +. WandaVision, une nouvelle série mettant en vedette Elizabeth Olsen et Paul Bettany reprenant leurs rôles MCU, vient de faire ses débuts sur le service de streaming. Le faucon et le soldat de l’hiver suivra avec une première sur le streamer le 19 mars. Parmi les autres titres qui devraient faire leurs débuts cette année, citons Loki, Mme Marvel, Oeil de faucon. Chevalier de la lune devrait arriver en 2022.

Mohamed Diab (Choc) dirigera Chevalier de la lune aux côtés du duo de cinéastes Justin Benson et Aaron Moorhead (L’infini, Synchronique). Le tournage devrait débuter à Budapest en mars. Une date de sortie n’a pas encore été fixée. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

