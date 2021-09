Ethan Hawke est Batman dans la série animée Batwheels

Ethan Hawke incarnera Batman dans Roues de chauve-souris, une nouvelle série animée destinée aux enfants d’âge préscolaire. La série de dessins animés suit des chauves-souris anthropomorphes qui servent à aider les personnages de super-héros humains. Il s’agit du premier spectacle d’animation de DC à être développé pour les enfants d’âge préscolaire. WarnerMedia Kids & Family a également annoncé le casting complet, dirigé par Hawke.

La version d’Ethan Hawke Homme chauve-souris est décrit comme « le plus grand protecteur de Gotham City qui protège les rues de toutes les menaces. Même si Batman ne communique pas directement avec les Batwheels, il agit comme une figure paternelle. Ils recherchent absolument son approbation et sa confiance pendant qu’ils se battent à ses côtés . »

Les autres membres de la distribution vocale incluent Jacob Bertrand (Cobra Kai) en tant que Bam la Batmobile ; Jordan Reed (Chuggington) en tant que Redbird, la voiture de sport rapide de Robin ; Madigan Kacmar (Chuggington) en tant que Bibi, la moto courageuse et audacieuse de Batgirl ; Noé Bentley (Elliott de la Terre) en tant que Buff, le camion monstre de style chauve-souris ; Lilimar (Cléopâtre dans l’espace) comme Batwing ; Kimberly D. Brooks (DC Super Hero Girls) en tant que Batcomputer ; et Mick Wingert (Et qu’est-ce qui se passerait si…?) en tant que Moe, le réparateur de robots de Batman. AJ Hudson (Le bon endroit) comme Robin et Leah Lewis (Nancy a dessiné) comme Batgirl.

« C’est une équipe de combattants du crime incroyables qui se sont regroupés pour s’opposer au mal, combattre le crime et nettoyer les rues de Gotham City », déclare le studio. « Ils sont… d’accord, ce ne sont PAS Batman et Robin. Ce sont les Batwheels – un groupe impressionnant de véhicules de lutte contre le crime surpuissants et sensibles défendant Gotham City aux côtés de Batman, Robin, Batgirl et d’une foule de DC Super Heroes . »

« Après avoir été créés par le Batcomputer, nos héros sont essentiellement des enfants avec peu ou pas d’expérience de la vie. Dirigés par Bam (The Batmobile), les Batwheels – Bibi (The Batgirl Cycle), Redbird (Robin’s Sports Car), The Batwing et Buff (The Bat Truck) – doit surmonter les difficultés croissantes d’être une super équipe nouvellement formée ainsi que les difficultés de croissance qui accompagnent le simple fait d’être un enfant. avec leurs aventures héroïques et démontrer aux enfants la valeur de la confiance en soi, de l’amitié et du travail d’équipe. »

Le casting d’Ethan Hawke en tant que Batman est intéressant compte tenu de la proximité avec laquelle il est venu jouer le personnage dans le passé. Lorsque Michael Keaton a quitté le rôle après Le retour de Batman, Ethan Hawke était l’un des noms pris en considération pour Batman pour toujours avant que Val Kilmer n’obtienne le rôle. Hawke en est venu plus tard à regretter d’avoir refusé le rôle, estimant que cela aurait pu lui apporter un plus grand succès en tant qu’acteur.

« Je ne voulais tout simplement pas aller au match des Knicks et que tout le monde dise : ‘Wow, tu étais un super Batman !’ Ce n’était pas mon putain de but dans la vie », a déclaré Hawke à Details Magazine. « Maintenant, j’aurais aimé l’avoir fait, parce que j’aurais pu l’utiliser pour faire d’autres choses. »

Roues de chauve-souris est produit par Warner Bros. Animation. S’inscrire (Dessins Animés Looney Tunes) producteur exécutif avec Michael G. Stern (Doc McStuffins) co-producteur exécutif. Simon J. Smith (Baymax Rêves) supervise le producteur et Steven Fink de Bang Zoom Ltd. est le producteur. Le projet devrait faire ses débuts sur Cartoon Network et HBO Max, mais aucune date de sortie officielle n’a encore été fixée.

Sujets : Batwheels, Batman, HBO Max