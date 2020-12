« Eternals »: une figurine révélerait le rôle d’Angelina Jolie

Sans les revers, les retards et l’énorme incertitude que la pandémie a mis sous son bras, « Éternels», Cnt que Chloé zhao dirigé pour Studios Marvel, il aurait déjà été publié de la même manière que « Le faucon et le soldat de l’hiver». Avant les fermetures de cinéma et le tournage, les machines de produits publicitaires de Disney il se préparait pour ses sorties de figurines et ses nouveautés basées sur les personnages.

En début d’année, quelques aperçus du programme de Disney + faite par Anthony Mackie et Sebastian Stan, révélant certains des produits publicitaires sur Internet. Cette fois, c’était au tour de « Éternels« , Dont un aperçu des produits qui Hasbro présentera dans sa ligne de « Légendes Marvel».

Certains emballages de ces figurines d’action ont vu le jour en ligne, offrant aux fans de Marvel Comics l’opportunité de voir la caractérisation que le casting présentera à l’écran, en particulier le vainqueur du Oscar Angelina Jolie, qui a joué Puis un dans le film attendu.

Les colis indiquent que Gilgamesh Ce sera une figurine à construire dont les pièces sont réparties entre les autres personnages, révélant que lui et Puis un ce sont des «partenaires de fait».

« Gilgamesh, ou mais forte e bondoso deux éternels, et Thena devenir un couple marié après que certains événements du passé vous sépareront de deux autres éternels » pic.twitter.com/smNk3gZiLB – Marvel News (@BRMarvelNews)

27 décembre 2020





« L’Eternel le plus fort et le plus gentil, Gilgamesh, devient un « partenaire de fait » de Puis un quand les événements passés les exilent du reste des Eternals », annonce le packaging. Les autres chiffres incluent Ikaris (Richard Madden), Makkari (Lauren Ridloff), Sprite (Lia mchugh), Sersi (Gemma Chan), Phastos (Brian Tyree Henry), Kingo (Kumail Nanjiani) et Druig (Barry Keoghan).

Au cours du mois de septembre, une image a été divulguée qui présentait l’apparence que Salma Hayek présentera dans son rôle d’Ajak.

« Éternels”Racontera l’histoire d’un groupe d’anciens extraterrestres qui ont passé des siècles cachés parmi l’humanité, essayant de mener une vie tout à fait normale. Ils seraient forcés de sortir de l’ombre lorsque d’anciens ennemis menaceraient de détruire leur mode de vie désormais chéri. Sa première est prévue pour novembre 2021.