Eternals Trailer #2 accueille la nouvelle équipe de héros de Marvel dans les cinémas en novembre

La nouvelle bande-annonce de Marvel’s Éternels apporte enfin l’action et explique en grande partie où la mystérieuse équipe de super-héros a été pendant tout ce temps. Nous donnant notre meilleur aperçu à ce jour de la distribution stellaire et des divers personnages, de leur vaste éventail de super pouvoirs, ainsi que des méchants de la pièce, la bande-annonce enthousiasmera certainement les fans de Marvel.

Depuis les premières images du Éternels a été publié, le public a demandé où il était et pourquoi il n’avait jamais aidé Captain America et Iron Man dans le passé, en particulier contre The Mad Titan, Thanos. Eh bien, cette bande-annonce a enfin fourni les réponses, avec le personnage de Gemma Chan, Sersi, révélant que The Eternals avait pour instruction de ne jamais s’impliquer dans les affaires de l’humanité à moins que leur ennemi, The Deviants, ne soit impliqué.

En plus de nous donner une photo à couper le souffle de l’un des Célestes divins, la séquence révèle même qu’il s’agissait des actions de Thanos et du succès de The Avengers dans Avengers : Fin de partie qui a conduit à l’émergence de The Eternals après toutes ces années. Espérons que cela devrait suffire à résoudre la plus grande question qui a pesé sur le film jusqu’à présent.

Mis à part cette explication bien nécessaire, la nouvelle séquence met beaucoup l’accent sur Le Trône de Fer la star Richard Madden dans le rôle d’Ikaris, qui fournit une grande partie de l’action de la bande-annonce. L’un des éternels les plus puissants, Ikaris est montré en train de voler et de faire exploser des faisceaux d’énergie de ses yeux alors qu’il combat les monstrueux Déviants. Ikaris a un lien profond avec Sersi, qui serait le centre de l’histoire, avec Madden expliquant récemment qu' »il y a un niveau profond de romance chez deux personnes qui existent depuis des milliers d’années et qui pourtant se choisissent toujours. »

Jouer un être immortel de 7 000 ans est quelque chose que l’acteur a trouvé difficile. « J’ai dû m’entraîner, comment jouez-vous quelqu’un qui a tout vu et tout fait ? » Madden a expliqué. « Comment les jouez-vous pour ne pas vous ennuyer de tout parce que vous l’avez vu et que vous l’avez fait ? »

Éternels présentera au public une toute nouvelle facette de l’univers cinématographique Marvel et reprendra après les événements de l’événement à succès de la bande dessinée de l’année dernière, Avengers : Fin de partie. Entrez dans les Éternels, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète lointaine qui sont arrivés sur terre il y a des milliers d’années et qui protègent les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques, les Déviants.

Éternels est écrit et réalisé par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao, avec Patrick Burleigh contribuant également au scénario. Mettant en vedette un ensemble épique comprenant l’icône de Hollwood Angelina Jolie dans le rôle de la féroce guerrière éternelle, Thena, Richard Madden dans le rôle d’Ikaris, le chef tactique des Éternels, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, un Éternel qui peut tirer des projectiles d’énergie cosmique de ses mains, Lauren Ridloff comme Makkari, un Eternal avec le don de la super-vitesse, Brian Tyree Henry comme Phastos, qui pose la super-intelligence, Salma Hayek comme Ajak, le chef des Eternals, et Don Lee comme Gilgamesh, l’Eternal le plus fort, le film devrait être loin de manquer de performances exceptionnelles.

Comme le confirme la bande-annonce, Éternels devrait sortir aux États-Unis le 5 novembre 2021, dans le cadre de la phase quatre du MCU.

Sujets : Éternels