Eternals Star Kumail Nanjiani défend le « droit » de Martin Scorsese de critiquer les films Marvel

Les fans de Marvel parlent encore du moment où le célèbre réalisateur Martin Scorsese sonné sur les films Marvel, devenant viral avec son opinion que ce genre de films de super-héros ne devrait pas être considéré comme du « cinéma ». Depuis ces commentaires, de nombreuses stars hollywoodiennes ont réagi avec certains acteurs de films de super-héros défendant ces films et leurs fans. Pendant ce temps, d’autres ont soutenu Scorsese, et cela inclut son collègue réalisateur Quentin Tarantino partageant ses réflexions sur le fait que les acteurs de Marvel ne sont pas de véritables stars de cinéma.





Dans une nouvelle interview avec Esquire, Éternels acteur Kumail Nanjiani a été interrogé sur des stars hollywoodiennes comme Scorses et Tarantino critiquant les films Marvel. Pour sa part, Nanjiani ne s’offusque pas, même en tant que personne qui a joué dans un film Marvel en 2021. Il précise qu’il ne partage pas la même opinion que Scorsese sur les films Marvel, mais en même temps, dit-il, le réalisateur acclamé a gagné le droit de partager ses réflexions sur ce qu’est le cinéma et ce qui n’est pas basé sur ses impressionnantes distinctions dans le cinéma. Nanjiani ne semble pas non plus comprendre pourquoi tant de fans de Marvel ont été dérangés par les commentaires.

« J’aime évidemment les films que fait Tarantino ou que fait Scorsese, et je peux être en désaccord avec l’opinion de Scorsese sur les films de super-héros, mais je veux dire, qui d’autre a gagné le droit d’avoir une opinion ? Si Scorsese n’a pas gagné le droit d’avoir une opinion sur les films, alors aucun de nous ne devrait avoir une opinion sur les films. C’est tellement étrange que les gens s’énervent à ce sujet.





Scorsese et Tarantino ne sont pas fans de Marvel

C’était en 2019 lorsque Scorsese a ébouriffé pour la première fois les plumes en fustigeant les films Marvel. Dans une interview au magazine Empire, Scorsese a été interrogé sur les films de super-héros Marvel, et il a expliqué qu’il avait du mal à les regarder car ils ne correspondaient pas à sa vision de ce qu’il considérait comme le vrai « cinéma ». Comme il le disait à l’époque :

« Je ne les vois pas. J’ai essayé, tu sais? Mais ce n’est pas du cinéma. Honnêtement, ce que je peux penser d’eux, aussi bien faits soient-ils, avec des acteurs faisant de leur mieux dans les circonstances, ce sont les parcs à thème. . Ce n’est pas le cinéma d’êtres humains essayant de transmettre des expériences émotionnelles, psychologiques à un autre être humain. »

Plus récemment, Tarantino est entré dans la mêlée avec ses réflexions sur les films Marvel dans une interview sur le podcast de Tom Segura. Pour sa part, le Pulp Fiction Le réalisateur estime qu’Hollywood a été dépassé par Marvel au point que les super-héros fictifs sont désormais les plus grandes stars d’Hollywood, plus que les acteurs réels comme ils l’étaient auparavant. Tarantino a dit :

« Une partie de la Marvel-isation d’Hollywood est… vous avez tous ces acteurs qui sont devenus célèbres en jouant ces personnages, mais ce ne sont pas des stars de cinéma. Droite? Captain America est la vedette. Ou Thor est la star. Je veux dire, je ne suis pas la première personne à dire ça. Je pense que cela a été dit un million de fois, vous savez, mais c’est comme, vous savez, ce sont ces personnages de franchise qui deviennent une star.

Tout le monde n’est peut-être pas fan, mais avec l’argent que les films Marvel continuent de rapporter, ils ne vont nulle part de si tôt.