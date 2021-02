Eternals explorera la nouvelle mythologie du MCU, déclare la réalisatrice Chloe Zhao

Éternels La réalisatrice Chloé Zhao a tease la place unique du film Marvel dans l’univers partagé qui s’étend sur une décennie. Le Éternels Le film ouvrira le MCU à une toute nouvelle foule de personnages et de mythes, ce que Zhao a hâte que le public voie.

« [You can look forward to] apprendre à connaître un groupe de nouveaux héros, tomber amoureux d’eux et explorer une nouvelle mythologie. C’est une nouvelle course. Ça va être bon. J’en suis fier et je suis très fier du casting. Je suis ravi que tout le monde le voie. «

Sortie prévue plus tard cette année, Éternels présentera au public les Eternals titulaires, une espèce d’extraterrestres immortels d’une planète mystérieuse et lointaine qui est arrivée sur terre il y a des milliers d’années et qui protège les humains depuis la nuit des temps. Créés par les Célestes encore plus mystérieux, une race de puissants êtres cosmiques extraterrestres qui vivent secrètement sur Terre depuis plus de 7000 ans, les Éternels doivent se réunir pour protéger l’humanité de leurs homologues maléfiques.

Zhao n’est pas le premier membre de la Éternels la distribution et l’équipe de promotion de l’individualité du film au sein du MCU, avec la star Salma Hayek qui a récemment révélé que l’histoire « a définitivement son propre ADN dans l’univers Marvel. C’est différent. Il a été réalisé par une femme. [Zhao] et nous n’avons pas fait la plupart des choses en studio. Ce sont de vrais endroits, ce qui est inhabituel pour Marvel. Je suis très enthousiasmé par le film, il a définitivement l’ambiance spéciale qui est unique. J’adore mon personnage et j’adore le casting. «

La réalisatrice de Nomadland, Chloé Zhao, passe derrière la caméra pour sa première sortie de super-héros à gros budget et a rassemblé une bonne partie du casting pour ses débuts au MCU. Éternels met en vedette un ensemble épique comprenant l’icône de Hollwood Angelina Jolie dans le rôle du féroce guerrier éternel, Thena, Richard Madden dans le rôle d’Ikaris, le chef tactique des éternels, Kumail Nanjiani dans le rôle de Kingo, un éternel qui peut tirer des projectiles d’énergie cosmique de ses mains, Lauren Ridloff dans le rôle de Makkari , un éternel avec le don de la super-vitesse, Brian Tyree Henry comme Phastos, qui pose la super-intelligence, Salma Hayek comme Ajak, le chef des éternels, et Don Lee comme Gilgamesh, l’éternel le plus fort et partenaire de Jolie de Thena.

Le film présente également Lia McHugh dans le rôle de Sprite, qui a l’apparence d’un enfant de 12 ans et peut projeter des illusions réalistes, Gemma Chan comme Sersi, un éternel avec une affinité pour l’humanité, Barry Keoghan comme Druig, qui peut utiliser l’énergie cosmique. contrôler l’esprit des autres et qui s’est éloigné du reste des éternels, et Jeu des trônes’ Kit Harington dans le rôle de Dane Whitman, un guerrier humain qui brandit une épée mystique.

Éternels devrait sortir en salles le 5 novembre 2021. Le film n’est que l’un des nombreux projets intrigants à l’horizon Marvel, y compris la préquelle Veuve noire, les suites Thor: l’amour et le tonnerre, Spider-Man 3, et Docteur Strange dans le multivers de la folie, ce dernier vient de recruter le compositeur Danny Elfman pour créer la partition, et Shang-Chi et la légende des dix anneaux. Cela nous vient d’ET Online.

