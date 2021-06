Et Voilà, Barbara Pravi, finaliste de l’Eurovision, est l’artiste EQUAL du mois — Spotify

chanteuse, écrivaine et actrice française Barbara Pravi n’a pas peur d’un peu de concurrence. Plus tôt cette année, elle a représenté son pays au Concours Eurovision de la chanson 2021. L’interprète a instantanément conquis le cœur des fans du monde entier et s’est classée deuxième du concours pour sa chanson « Voilà. «

Barbara continue d’inspirer en tant qu’artiste vedette de ce mois-ci dans Spotify Programme musical mondial EQUAL, qui vise à lutter contre les disparités entre les sexes dans l’industrie de la musique en amplifiant et en célébrant le travail des femmes créatrices du monde entier.

Grâce à notre continu Campagne ÉGALE, nous étendons également les ressources et générons plus d’opportunités pour ces artistes en créant une expérience globale, cohérente et de marque. En tant qu’artiste mondiale du mois, Barbara figurera également sur la couverture de notre ÉGAL Mondial playlist.

Pour l’enregistrement a invité Barbara à monter le volume et à combler les lacunes sur son processus, son inspiration et ses conseils pour d’autres femmes créatrices.

Les artistes qui m’ont le plus inspiré sont ____.

Barbara, Jacques Brel, Charles Aznavour, et Nougaro, car ils savent parfaitement manipuler les mots. Ce sont des poètes et des musiciens ! Quand je les écoute, je sens que les mots sont aussi importants que la musicalité. J’aime et j’écoute aussi beaucoup de musique classique. Plus récemment, j’ai été influencé par Nathy Peluso, Sufjan Stevens, et Maria José Llergo, entre autres.

Un conseil que je donnerais aux autres femmes artistes est ____.

Ne faites aucune concession. Écoutez votre intuition et votre cœur. Faites la musique que vous aimez écouter.

Je pense vraiment que nous devons être les premiers auditeurs de notre musique. L’avantage de rester fidèle à soi-même, c’est qu’à la fin, vous n’aurez aucun regret. Si vous faites des erreurs (et vous en ferez !), vous vous en sentirez bien car elles seront votre erreurs. Vous les embrasserez parce que vous apprendrez d’eux et, à la fin, vous vous sentirez mieux et vous vous sentirez mieux. À mon avis, les clés pour être heureux et fier sont l’intégrité, l’authenticité, la confiance en soi et le fait d’avoir toujours l’esprit, l’oreille et le cœur ouverts.

Un moment marquant de ma carrière jusqu’à présent est ____.

En attendant la sortie de mon premier album, ce sera la nuit de l’Eurovision cette année !

Mon processus créatif consiste en ____.

J’ai un million de façons de faire de la musique. Parfois je commence par les mots ; d’autres fois, j’ai une mélodie en tête. Parfois j’ai les deux, parfois aucun. Lorsque cela se produit, je dois prendre un crayon et me demander : « D’accord, qu’est-ce que vous voulez dire ? »

J’essaie toujours d’être facile et doux avec moi-même et de ne pas porter de jugement sur mes « créations », qu’elles soient cool ou mauvaises. Je n’ai pas toujours une idée de la façon dont ils vont évoluer ou de ce que je vais ressentir à leur sujet.

Une façon dont j’aimerais voir une plus grande équité entre les sexes dans l’industrie de la musique est ____.

Le programme EQUAL Global Music est absolument fabuleux. J’adore les playlists, elles me permettent de découvrir des femmes créatrices du monde entier. La radio et les médias ont le pouvoir d’élever une chanson et de faire carrière. Ils devraient exposer le monde à plus de femmes. J’espère vraiment qu’un jour nous aurons plus de femmes à la tête des labels et des médias aussi. Je suis tellement heureuse de faire partie d’une génération de jeunes femmes indépendantes, fières, et qui savent que pour exister, la meilleure personne sur qui on peut compter, c’est VOUS.

Une femme artiste prometteuse que j’ai hâte de voir est ____.

J’aime Bleu idiot, Ultra de novembre, P.R2B, Saskia, et Kalika. Ce sont toutes des femmes artistes françaises qui deviennent grandes !

Mon hymne féminin est ____.

Qui a décidé ce qu’est la femme ?

Un bouton de rose

un brun de flamme

Aucun des deux

ou bien tout à la fois

La femme, la femme, la femme.

Traduction:

Qui décide de ce qu’est une femme ?

Un bouton de rose

Une flamme étincelante

Ni et les deux à la fois

Femme, femme, femme.

Continuez à célébrer Barbara et d’autres femmes artistes sur la liste de lecture EQUAL Global de Spotify ci-dessous :