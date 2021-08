Et si… de Marvel ? Repose sur les épaules du capitaine Carter et elle reviendra chaque saison

Alors que nous attendons patiemment d’être jetés face la première dans la folie du multivers avec la prochaine série Disney + Et si… de Marvel ?, un nouveau détail intrigant a été révélé concernant le rôle de Peggy Carter dans la série. Le premier épisode de la série animée montre Peggy Carter recevant le sérum de super soldat au lieu de Steve Rogers, avec l’équipe créative derrière Et qu’est-ce qui se passerait si…? Expliquant maintenant cela, non seulement Peggy Carter se tenait au centre de la série, mais elle reviendra dans les saisons à venir. Comme l’explique le producteur exécutif Brad Winderbaum…

« Nous avons réalisé alors que nous commencions à développer la deuxième saison que le capitaine Carter allait être le personnage que nous revisiterions à chaque saison et continuerions cette aventure. Évidemment, nous racontons une histoire sur une toile multiversale géante, donc on ne sait jamais vraiment qui va apparaître où et quand. C’est vraiment une anthologie, mais il y a toujours la possibilité de créer des liens amusants. «

Winderbaum a également expliqué pourquoi le nouvel alter ego de super-héros de Peggy Carter, le capitaine Carter, a été choisi pour allumer l’étincelle qui a enflammé la série.

« Nous avons réalisé, je pense, dès le début du développement alors que nous commencions à [writer] CA [Bradley’s] scripts et commencer à regarder l’arc de la série qu’il allait y avoir un personnage qui bouillonnait et devenait plus important. Pas plus important que les autres, mais avait une relation solide avec The Watcher, qui est vraiment notre force motrice derrière la série, et c’est le capitaine Carter. »

L’écrivain AC Bradley a ensuite révélé le moment de l’ampoule qui a conduit à l’importance de Peggy Carter dans la série animée Disney +, et cela est venu de sa première apparition en direct en 2011 Captain America : le premier vengeur. « Au début de cet épisode, nous savions que nous voulions que l’agent Carter devienne le premier Avenger », a-t-il révélé. « Mon travail consistait à comprendre comment faire cela ? Et en regardant le premier Avenger original, il y a un moment où le Dr Erskine dit : » Préféreriez-vous attendre dans la cabine ? » Et elle dit : » Non. » Et J’étais comme, c’est tout. C’est le moment. «

Poursuivant, Bradley a expliqué ce qu’il en était de ce moment particulier qui s’est démarqué. « Elle dit: » Non, je préfère rester dans la pièce. » Parce que c’est une phrase tellement chargée. Même dans les années 1940, surtout en 2021, les femmes appartiennent à la pièce et nous appartenons à la conversation. Parce que quand une femme en fait partie, ça change le monde. J’aime l’idée que Kevin [Feige], Victoria [Alonso], Louis [D’Esposito], Brad [Winderbaum], ils étaient comme, « Vas-y. » Ils m’ont laissé faire d’elle ce personnage féministe vraiment fort. Et aussi montrer que ce n’est pas parce qu’une femme reçoit un sérum de super soldat en 1940 qu’elle deviendra le capitaine Carter. Elle doit encore se battre pour cela. Et bon sang, elle le fait. »

Donnant Et qu’est-ce qui se passerait si…? une figure centrale autour de laquelle se rallier profitera sans aucun doute à la série alors que le chaos règne dans le multivers nouvellement introduit. Le personnage a également été aperçu à la tête d’une nouvelle équipe qui comprend Erik Killmonger en tant que Black Panther, Gamora, T’Challa en tant que Star-Lord et Thor, avec l’importance du capitaine Carter en tant que leader de la série et le nouveau leader des Avengers qui grandit lentement au fur et à mesure que le spectacle continue.

« C’est quelque chose qui évolue avec le temps, mais il y a définitivement comme… Il y a une raison pour laquelle vous apprendrez que cette histoire, c’était la première dans laquelle le Watcher nous a invités, et cela a une certaine importance à mesure que la série continue « , taquina Winderbaum.

La première saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…? est prévu pour la première sur Disney + le 11 août 2021. Cela nous vient de Slash Film.

Sujets : Et si ?, Disney Plus