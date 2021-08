Et si… de Marvel ? Les premières réactions louent l’aventure animée de Disney + dans le multivers

Les premières réactions à la prochaine série animée de Disney+ Et si… de Marvel ? sont dedans, et il semble que Marvel Studios et Disney + aient un autre coup sur les mains. Bien que seuls les 3 premiers épisodes de la série aient été montrés aux critiques jusqu’à présent, la réponse a certainement été encourageante et devrait offrir au public un aperçu passionnant des nombreuses variantes du MCU.

Personnages préférés jusqu’à présent : T’Challa en tant que Star-Lord est un vrai régal et c’est merveilleux d’entendre à nouveau la voix de Chadwick. C’est mon préféré. J’ai aussi beaucoup aimé Thanos et ce qu’ils font avec lui. Le capitaine Carter est bon aussi. C’est idiot, bizarre et différent. Allez-y. #Et qu’est-ce qui se passerait sipic.twitter.com/Haqq72ZLuk – Erik Davis (@ErikDavis) 1 août 2021

Cet enthousiasme se poursuit dans de nombreuses critiques, les premiers téléspectateurs trouvant beaucoup à aimer Et qu’est-ce qui se passerait si…? et en particulier la performance finale de Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa.

Beaucoup ont ressenti que Et qu’est-ce qui se passerait si…? a jusqu’à présent défini l’approche de la poursuite de l’exploration par Marvel Cinematic Universe de versions alternatives de personnages que nous connaissons et aimons tous, affirmant que la série devrait avoir quelque chose pour tout le monde.

de Marvel #Et qu’est-ce qui se passerait si est une tournure intelligente et rafraîchissante des récits que nous connaissons et qui s’engage. Chaque épisode habilement conçu parvient à avoir la longueur parfaite mais vous laisse en redemander. L’apparence, la sensation et le ton sont tous parfaits. Idéal pour les adultes, les enfants, les fans inconditionnels et occasionnels. pic.twitter.com/9AOKAdB7HA – Simon Thompson (@ShowbizSimon) 1 août 2021

Une autre réaction précoce a appelé la série « amusante », ajoutant qu’elle « fait un excellent travail en nous donnant des histoires de réalité alternatives tout en offrant des clins d’œil et des clins d’œil aux contes originaux ».

Bien qu’ils ne puissent s’empêcher de s’interroger sur le manque d’enjeux de la série…

Les épisodes ne sont pas connectés les uns aux autres (pour autant que je sache), vous pourriez donc vous amuser à sauter. Vous pouvez vous gaver ou regarder de semaine en semaine. Pour les fans de Marvel, c’est une bonne montre. Je ne sais pas si cela a des enjeux par contre. Peut-être un décor de table pour la suite de Doctor Strange. #Et qu’est-ce qui se passerait si – Herb Scribner (@HerbScribner) 1 août 2021

Alors que d’autres ont trouvé beaucoup Et qu’est-ce qui se passerait si…? être une merveilleuse sortie Twilight Zone-esque pour le MCU grâce à des « décisions audacieuses et là-bas ».

Cela dit, je m’inquiète de l’importance de la série pour les fans occasionnels de MCU – Tom Percival (@twpercival1) 1 août 2021

Cependant, tout le monde n’était pas complètement amoureux de la série, beaucoup trouvant la structure séparée de la série décevante. Étonnamment, plusieurs réactions ont même trouvé que le doublage, dont une grande partie est interprété par des stars de tout le MCU, faisait défaut.

de Marvel #Et qu’est-ce qui se passerait si offre des rebondissements convaincants sur le #MCU avec une animation élégante et une action exceptionnelle. Cependant, la narration abrégée crée un sentiment décousu et manque de la magie et du cœur Marvel des films. De plus, de nombreuses stars du MCU ne sont pas de grands acteurs de la voix. – Ethan Anderton (@Ethan_Anderton) 1 août 2021

« #WhatIf est… bien ? », a déclaré une autre critique. Après avoir complété les séquences d’action et les œufs de Pâques, toi aussi a remis en question le doublage étrangement décevant en disant: « Ce qui me fait vraiment me gratter la tête, c’est le travail de la voix .. »

#Et qu’est-ce qui se passerait si c’est bien? A des tonnes d’idées amusantes sur ce que pourraient être ces histoires familières. A des œufs de Pâques fous qui enverront les fans dans une frénésie. L’animation semble parfois raide, mais prend vraiment vie lorsque l’action s’intensifie. Ce qui me fait vraiment me gratter la tête, c’est le travail de la voix. pic.twitter.com/elAvKywU1O – Charles Villanueva (@cfsvillanueva) 1 août 2021

Mais même ceux qui ont contesté certains éléments ont tout de même trouvé beaucoup à apprécier, soulignant une fois de plus l’épisode axé sur T’Challa et le chant du cygne émotionnel de Chadwick Boseman.

Néanmoins, #Et qu’est-ce qui se passerait si va sûrement renverser les fans au cours des prochaines semaines. L’épisode de Chadwick est sans conteste l’un des meilleurs épisodes de TV Marvel Studios à ce jour. Les gens haleteront, applaudiront et pleureront quand il sortira. pic.twitter.com/9MCxiaYKJt – Charles Villanueva (@cfsvillanueva) 1 août 2021

D’autres ont trouvé la série beaucoup plus divertissante en repoussant les limites et en s’éloignant de plus en plus des aspects familiers du MCU. En espérant que la série devienne encore plus étrange au-delà des 3 premiers épisodes, alors.

#Et qu’est-ce qui se passerait si est amusant et l’animation elle-même est formidable, mais plus elle s’éloigne de la narration familière du MCU (ep 3) et moins elle raconte simplement une origine MCU connue, simplement retournée dans la perspective d’un personnage différent (Ep2), mieux c’est. – Rodrigo Perez (@YrOnlyNope) 1 août 2021

Du côté le plus extrêmement positif des choses, un critique n’a pas pu s’empêcher de s’appuyer sur le verrouillage des majuscules lorsqu’il a fait l’éloge de la série, et a clairement adoré la façon dont Et qu’est-ce qui se passerait si…? nous jette dans le multivers, quelque chose qui dominera probablement la franchise au cours des prochaines années.

Marvel nous jette la tête la première dans le MULTIVERS avec What If…? & c’est incroyable! Il y a des animations ÉTONNANTES et des rebondissements CHOQUANTS ! Un choix peut TOUT changer et les possibilités sont INFINIES ! Si les 3 premiers épisodes sont une indication, ce spectacle va être WILD ! #Et qu’est-ce qui se passerait sipic.twitter.com/5MX4MH46mN – Tessa Smith – La geek de maman (@MamasGeeky) 1 août 2021

Enfin, la série a été félicitée pour être quelque chose que l’icône de Marvel, Stan Lee, aurait adoré vivre. Un grand éloge, en effet.

.@Merveille‘s #Et qu’est-ce qui se passerait si est un regard fascinant et incroyablement satisfaisant sur ce qui aurait pu être. Quand j’ai fait mon show avec @StanLee, il m’a dit une fois qu’il aimait penser à d’autres façons dont les histoires auraient pu se dérouler. Cela m’a fait penser à lui. C’est le meilleur compliment que je puisse faire. pic.twitter.com/gmpuext3g5 – Jenna Busch (@JennaBusch) 1 août 2021

Suite à la création du multivers lors de la finale de Loki, Et qu’est-ce qui se passerait si…? explore les différentes chronologies ramifiées du multivers dans lesquelles les moments majeurs de l’univers cinématographique Marvel se sont produits différemment. Dirigée par Jeffrey Wright dans le rôle d’Uatu AKA The Watcher, la série voit le retour de plusieurs personnages et stars de premier plan de Marvel, dont Hayley Atwell dans le rôle du capitaine Peggy Carter, Samuel L. Jackson dans le rôle de Nick Fury, Michael B. Jordan dans le rôle de Killmonger, Benedict Cumberbatch dans le rôle du docteur Strange, Chris Hemsworth comme Thor, Tom Hiddleston comme Loki et Chadwick Boseman comme T’Challa.

de Marvel Et qu’est-ce qui se passerait si…? est prévue pour la première le mercredi 11 août sur Disney +. Une deuxième saison de 10 épisodes est en cours de développement.

