Série d’anthologies animées à venir Et si… de Marvel ? est déjà une perspective passionnante, plongeant le public tête la première dans les histoires alternatives du multivers MCU, mais la série revendique un autre honneur beaucoup plus poignant; mettant en vedette la performance finale du regretté grand Chadwick Boseman. Maintenant, la star Jeffrey Wright, qui dirige Et qu’est-ce qui se passerait si…? en tant qu’observateur tout-puissant Uatu The Watcher, a discuté de la présence de Boseman dans la série, la décrivant comme « mythique ».

« Ce fut une belle surprise de découvrir que nous serions dans le même espace avec Et si…?; c’est la dernière performance que nous aurons de lui. La chose qui me frappe le plus dans ce qu’il a fait ici et ce qu’il a fait avec ces films, c’est qu’évidemment ce sont des films sur l’héroïsme et toutes les complications de cela, et ce que nous avons tous découvert, c’est le genre de qualité mythique qu’il a apporté à ces performances en quelque sorte pâle à la qualité mythique qui était sa vie en termes de la façon dont il faisait ce travail ; la grâce, la dignité, le pouvoir. »

Chadwick Boseman est décédé tragiquement le 28 août 2020 après une bataille secrète contre le cancer du côlon. Âgé de seulement 43 ans, Boseman s’était déjà révélé être un talent très digne, Wright estimant que son combat dans la vie réelle a encore renforcé l’acteur nominé aux Oscars en tant que héros à la fois hors écran et sur celui-ci en tant que T’Challa AKA Black Panther.

Chadwick Boseman revient pour un épisode de Et qu’est-ce qui se passerait si…? dans lequel T’Challa devient Star-Lord au lieu de Peter Quill (Chris Pratt), dont la vanité a été imaginée par les écrivains après avoir réalisé que T’Challa et Quill ont le même âge. « T’Challa est un personnage intéressant parce que ce n’est pas un personnage qui s’arc-boute, c’est un personnage qui change le monde qui l’entoure », a expliqué l’écrivain AC Bradley, « Il ne subit pas de transformation, il transforme le monde. Alors, en prenant du recul, (nous avons réfléchi) comment T’Challa a-t-il pu transformer l’espace ? »

« C’était incroyable de pouvoir travailler avec lui », a déclaré le réalisateur Bryan Andrews à propos de Boseman. « Nous n’avons eu qu’un petit moment car nos épisodes sont si courts. Je pense qu’il a été l’un des premiers acteurs à signer. » Andrews a été particulièrement impressionné par le doublage de Boseman, révélant qu' »il voulait lire les descriptions de scènes entre les deux et l’a construit comme une pièce de théâtre ».

« Aucun de nous ne savait ce qu’il traversait à l’époque », a ajouté Andrews, faisant référence à la mauvaise santé de l’acteur. « Il était ravi de jouer cette version particulière de T’Challa parce qu’elle était différente », a-t-il poursuivi. « Parce que c’était une version de lui jouant le roi, mais le roi sans le manteau, la royauté et tout ce qui va avec. Il pourrait l’alléger et devenir plus plaisant avec cela. Il était ravi de ramener cette saveur à T’Challa. »

Après la création du multivers dans Loki, la série explore les différentes chronologies du multivers dans lesquelles les moments majeurs de l’univers cinématographique Marvel se sont produits différemment. La première saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…? est prévue pour la première le 11 août 2021 sur Disney +. Il ne fait aucun doute que beaucoup seront à l’écoute pour assister à la performance finale émouvante de Chadwick Boseman dans le rôle de T’Challa. Cela nous vient de Deadline.

Sujets : Et si ?, Disney Plus, Black Panther