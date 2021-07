Et si… de Marvel ? La bande-annonce arrive, Disney+ annonce la date de sortie estivale

Marvel Studios a publié la bande-annonce officielle de Et si… de Marvel ?, la nouvelle série animée qui réinvente la façon dont les événements majeurs auraient pu se dérouler différemment dans l’univers cinématographique Marvel. Une nouvelle affiche a également été publiée avec le slogan « Une question change tout ». La nouvelle bande-annonce, qui présente les acteurs réels du MCU reprenant leurs rôles en faisant des voix off pour la série, peut être visionnée ci-dessous.

Créer un « multivers de possibilités infinies » Et qu’est-ce qui se passerait si…? ramène de nombreux favoris des fans dans de tout nouveaux scénarios. Cela inclut Hayley Atwell de retour en tant que Peggy Carter dans un scénario de réalité alternative qui l’imagine prenant le sérum de super soldat au lieu de Steve Rogers. Le regretté Chadwick Boseman fournit également sa dernière performance en tant que T’Challa pour la série animée, car il avait enregistré ses répliques pour le spectacle avant sa mort l’année dernière. Un regard sur son retour est également montré dans la nouvelle bande-annonce, imaginant le Panthère noire super-héros devenant Star-Lord.

Pendant ce temps, d’autres acteurs du MCU reprenant leurs rôles pour la série incluent Samuel L. Jackson, Josh Brolin, Karen Gillan, Michael B. Jordan, Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Taika Waititi, Mark Ruffalo, Paul Rudd, Michael Rooker, Natalie Portman , Sebastian Stan, Jeff Goldblum, Jeremy Renner, Neal McDonough, Dominic Cooper, Toby Jones, Sean Gunn, Frank Grillo, et plus encore. Jeffrey Wright (Westworld, Le Batman) exprime également le Watcher, un personnage qui sert essentiellement de narrateur de la série animée.

« Dans les bandes dessinées, c’est un observateur, et plus encore », a déclaré Wright à propos de son rôle, via le magazine D23 de Disney. « Ici, dans la première saison, il commence en tant qu’observateur, mais il devient progressivement plus contraint par ce qu’il regarde. Il y a des possibilités infinies avec cette série au sein du MCU. Je suis ouvert à tout. Une chose que je pense nous réalisons avec le leadership de Marvel et Kevin Feige que ce sont de larges, larges toiles sur lesquelles ils peignent. Je n’essaie même pas d’anticiper, donc je suis juste ouvert à tout – comme le serait le Watcher. «

Bryan Andrews dirige Et qu’est-ce qui se passerait si…? avec AC Bradley comme rédacteur en chef. Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso et Brad Winderbaum sont les producteurs exécutifs. Il s’agit de la première série animée pour Marvel Studios, et confiant dans la façon dont elle sera reçue, le studio a déjà commencé à développer une deuxième saison de 10 épisodes. Bien que nous puissions voir de nombreux personnages confirmés apparaître dans la saison 1, Bradley a également taquiné de nombreux camées surprenants.

« Spoilers! Mais je peux dire qu’il y a plus que quelques camées MCU surprenants … et les personnages peuvent apparaître et apparaissent dans plus d’un épisode! » l’écrivain a écrit sur Twitter en janvier.

Spoilers ! Mais je peux dire qu’il y a plus que quelques camées MCU surprenants… et que les personnages peuvent apparaître et apparaissent dans plus d’un épisode ! – AC Bradley (@TheAshBradley) 3 janvier 2021

« Kevin a dit que nous explorerons chaque film d’une nouvelle manière, mais que chaque épisode ne concerne pas un film si cela a du sens », a ajouté Bradley, via DiscussingFilm. « Sur la bobine [shown at D23 Expo], il y a cette image d’un Star-Lord T’Challa parce que nous voulions voir et si les mondes de Panthère noire et le gardiens de la Galaxie entré en collision ? Cela prenait deux univers, deux ou trois films, en les déformant de nouvelles manières. »

Et si… de Marvel ? sortira le 11 août 2021, exclusivement sur Disney+. La nouvelle bande-annonce de la première saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…? nous vient de Marvel Studios.

Sujets : Et si ?, Disney Plus, Streaming