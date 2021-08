"Et qu’est-ce qui se passerait si …?": références dans le nouvel épisode

La série animée de Disney+, Et qu’est-ce qui se passerait si …?, a lancé son troisième épisode aujourd’hui, avec Nick Fury et Black Widow. A cette occasion, le postulat de l’émission était simple : que se passerait-il dans un monde où Vengeurs Jamais rencontré? Bien sûr, il y a une raison pour laquelle la plus puissante équipe de héros de la Terre ne s’est jamais formée. Au cours des événements de l’épisode, des membres du groupe sont tués dans des circonstances mystérieuses.







Ainsi, le nouvel opus de la série est une sorte de thriller, où Nick Fury et Black Widow enquêter sur ce qui se passe pendant que les futures Vengeurs ils sont tués un par un. Les références? Lorsque Fury et Natasha ils cherchent Tony Stark, il est dans un restaurant qui a un beignet géant au plafond. La scène appartient au film L’homme de fer 2. Seulement dans ce cas, le bon Tony meurt après Veuve noire lui injecte un antidote contre l’infection au Palladium dont souffrait le millionnaire.

Les Avengers meurent mystérieusement

Il y a aussi des références à la première entrée de Thor dans le Univers cinématographique Marvel. Souvenons-nous: Coulson et SHIELD. trouver le marteau Mjolnir dans le désert. Alors lui Dieu du tonnerre lutter contre les agents de l’organisation pour le récupérer. Le tout sous l’œil attentif de Oeil de faucon qu’est-ce qui doit Thor dans la ligne de mire avec son arc. Au Et qu’est-ce qui se passerait si …?, une flèche tue l’Asgardien.

Un autre film qui est recréé dans cet épisode est L’incroyable Hulk. Natasha se joint à Betty Ross pour l’aider avec le mystère du meurtre. À ce moment précis, Bannière Bruce il est avec son ex-partenaire. Vient aussi le Général Ross et ils tirent sur Dr Banner, qui devient Ponton. À la surprise générale, le Vert Goliath finit par exploser.

La résolution de ces morts mystérieuses est quelque chose que nous allons laisser pour une autre fois, nous ne voulons pas gâcher tout l’épisode et cela a peu à voir avec des situations connues dans le Univers cinématographique Marvel. Oui il faut noter que Loki arrive sur Terre avec des intentions hostiles pendant l’épisode. Cette fois accompagné de l’armée asgardienne et non des Chitauri comme dans le premier film du Vengeurs. Il y a des conséquences pour le monde entier sans la protection des héros les plus puissants de la planète.

