Et qu’est-ce qui se passerait si…? Le spin-off avec Star-Lord de Chadwick Boseman était prévu avant sa mort

Avant son décès tragique, Chadwick Boseman devait diriger une Et qu’est-ce qui se passerait si…? série dérivée centrée sur la variante Star-Lord de T’Challa, il a été révélé. La série d’anthologies animées de Marvel,

Et si…?, est un ajout particulier au MCU, beaucoup se demandent dans quelle mesure la série Disney + affectera la franchise dans son ensemble, ou si elle se diversifiera pour créer presque une sous-franchise. Eh bien, selon le réalisateur Bryan Andrews, ce dernier était vraiment le plan en ce qui concerne Star-Lord de Boseman, avec son rôle dans le principal Et qu’est-ce qui se passerait si…? Série destinée à préparer le terrain pour un spin-off.

« Je ne sais pas s’il le savait, mais il était prévu de faire tourner Star-Lord T’Challa dans sa propre émission avec cet univers et cette équipe. Nous étions tous très excités. Nous savons qu’il aurait adoré ça aussi. . Et puis, tu sais, il est décédé, et donc tout ça est dans les limbes. Alors, qui sait ? Peut-être un jour. »

La performance vocale de Chadwick Boseman, ainsi que le « What If… T’Challa Became a Star-Lord? » l’épisode lui-même, était facilement l’un des points forts de la série, et les fans de Marvel auraient sans aucun doute adoré explorer le cosmos avec T’Challa et son équipe de variantes. Andrews a poursuivi, révélant que Boseman est décédé peu de temps après son dernier enregistrement pour la série Disney +.

« Chadwick avait enregistré ses trucs de Star Lord T’Challa tôt. Mais nous avons eu ces derniers épisodes dans lesquels il est apparu sporadiquement, et il a fallu beaucoup de temps avant de l’avoir. [again]. Et ce n’est que peu de temps après l’enregistrement final qu’il est passé. Je pense que c’était peut-être juste quelques mois, ou un mois. Aucun de nous ne savait, évidemment. Mais nous l’avons eu à temps pour tout avoir [for Season 1]. Je pense qu’il essayait aussi de faire un effort parce que T’Challa était si important pour lui – et aussi cette nouvelle version de Star Lord T’Challa était si importante pour lui. Il l’a creusé. »

Sachant ce que l’on sait maintenant sur la santé de Boseman, et le fait que l’acteur a continué à travailler et a tellement voulu mettre son empreinte sur le personnage de T’Challa, imprègne son rôle dans Et qu’est-ce qui se passerait si…? avec une intensité qui n’aurait pas été attendue lors de l’enregistrement. Le courage de Boseman de continuer au milieu de ses luttes est un véritable témoignage de sa passion pour T’Challa, et il ne fait aucun doute que les fans s’interrogeront toujours sur le spin-off de Star-Lord qui n’a jamais existé.

Boseman figure bien sûr dans la chronologie principale du MCU en tant que Panthère noire, faisant ses débuts en 2016 Captain America : guerre civile avant de diriger les 2018 Panthère noire. S’étant imposé comme une partie préférée des fans de l’univers Marvel, luttant aux côtés des Avengers dans les deux Avengers : guerre à l’infini et Avengers : Fin de partie, Chadwick Boseman est malheureusement décédé en août 2020 des suites de complications d’un cancer du côlon, quelque chose qu’il avait gardé secret.

Et qu’est-ce qui se passerait si…? explore les différentes chronologies alternatives du multivers dans lesquelles les moments majeurs de l’univers cinématographique Marvel se produisent différemment. La finale de la saison récemment publiée de Et qu’est-ce qui se passerait si…? présente la performance finale de Boseman et est disponible maintenant, avec le reste de la saison 1, avec l’aimable autorisation de Disney +. Pendant ce temps, Black Panther 2 rendra hommage au défunt acteur. Cela nous vient de https://variety.com/2021/tv/news/marvel-what-if-season-1-finale-tchalla-spin-off-chadwick-boseman-1235082366|Variety.

Sujets : Et si ?