Est Pietro Mephisto? La phrase qui réaffirme la théorie sur le méchant de WandaVision

WandaVision a créé ce vendredi le sixième chapitre de sa première saison sur Disney + et comme chaque semaine laissé plus de questions que de réponses au public. L’intrigue s’épaissit au fur et à mesure que la série progresse et ils restent seulement trois épisodes pour connaître le résultat final. Les fans mettent en œuvre diverses théories et l’un d’eux désigne Pietro comme le méchant: Ils assurent que c’est Méphisto et qu’il a dit une phrase qui le réaffirme. Quelle est votre conclusion?

Les premières sorties ont montré la réalité qu’ils vivent Wanda et Vision dans la ville de Westview. Au début, tout semblait indiquer que la sorcière écarlate avait kidnappé les habitants du quartier pour faire revivre son mari et s’installer tranquillement avec lui. Cependant, ils ont commencé pour apparaître des indices qui la désignaient comme une victime de plus.







L’épisode 5 avait généré de fortes indications qu’Agnès était la méchante de la série parce qu’elle connaissait les pouvoirs de Wanda et était toujours sur ses traces. Cependant, Le chapitre 6 a exclu cette possibilité parce que le voisin a été réveillé par Vision et a montré la même peur que Norm. De plus, il voulait s’échapper de la ville et ne pouvait pas le faire comme le reste des villageois.

De cette manière, tous les canons visent Pietro. Son apparence a surpris Wanda, indiquant que son arrivée était hors du contrôle de la sorcière. À son tour, depuis qu’il est mort, quelqu’un a dû le faire revivre. Comme si cela ne suffisait pas, à la première de ce matin Il a dit des phrases qui l’incriminent de plus en plus.

Le personnage d’Evans Peters a crié à Tommy et Billy: « Libérez en enfer, fruits du diable ». Ces mots prennent une connotation particulière car dans les bandes dessinées, vraimentles jumeaux ont été victimes de Mephisto. Aussi, quand Vision était sur le point de mourir en dehors de l’HEX, il a dit à Wanda avec un sourire que « La vision ne peut pas mourir deux fois ». Un frère ferait-il cette blague?

Quicksilver a posé de nombreuses questions dans une attitude suspecte. Il y avait aussi une contradiction dans ses paroles parce que Il a affirmé que Wanda était celle qui l’avait rappelé d’entre les morts, tandis que la sorcière elle-même assurait qu’elle n’avait rien à voir avec son apparence.

Memes about Mephisto sur WandaVision

La théorie selon laquelle Pietro est Méphisto prend encore plus de force et C’est aussi le sujet de mèmes amusants sur les réseaux sociaux. Pour certains fans, il est exagéré de relier le méchant méchant de Marvel au personnage de Peters.