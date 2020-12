Est-il sécuritaire de recevoir le vaccin COVID-19 si vous êtes enceinte?

Donc, vous êtes enceinte au milieu d’une pandémie. Est-il sécuritaire d’obtenir un vaccin COVID-19?

Bien que les vaccins n’aient pas encore été testés chez des femmes enceintes ou allaitantes, les experts ont déclaré à 45Secondes.fr qu’il y avait peu de raisons de penser que le vaccins disponibles serait préjudiciable aux personnes Enceinte ou l’allaitement, ou que les vaccins présenteraient un risque pour le développement de fœtus ou de bébés allaités.

« Le risque majeur est qu’il n’y a pas de données, bien que scientifiquement, nous pensons qu’il est très peu probable qu’il ait des effets nocifs », a déclaré le Dr Stephanie Gaw, professeur adjoint d’obstétrique, de gynécologie et de sciences de la reproduction à l’Université de Californie à San Francisco. . C’est parce que les deux ont autorisé vaccins – développé par Pfizer / BioNTech et Moderna – ne contient pas le coronavirus lui-même, mais contiennent à la place une molécule appelée ARNm cela ne peut pas causer d’infection et se décompose rapidement dans le corps, a-t-elle déclaré.

En général, de nombreux vaccins administrés pendant la grossesse n’ont pas fait l’objet d’essais cliniques formels chez les femmes enceintes avant d’être recommandés pour elles, selon un Rapport 2014 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Au lieu de cela, les données sur l’innocuité et l’efficacité sont souvent recueillies par d’autres moyens, tels que des études animales et observationnelles, et ces études sont utilisées pour évaluer les risques et les avantages de chaque inoculation.

En relation: 5 mythes dangereux sur les vaccins

Les risques d’attraper le COVID-19 pendant la grossesse l’emportent probablement sur les risques potentiels d’un vaccin, a déclaré le Dr Denise Jamieson, directrice du département de gynécologie et d’obstétrique de l’École de médecine de l’Université Emory en Géorgie.

La recherche suggère que grossesse peut augmenter le risque de COVID-19 sévère, d’admission aux soins intensifs, de besoin de ventilation et de décès par virus , selon le Collège américain des obstétriciens et gynécologues (ACOG). Des conditions comme le diabète de type 2 peuvent amplifier encore plus ce risque. (Diabète de type 1 peut également augmenter le risque pour COVID-19 grave, mais le lien n’a pas été confirmé.)

Les gens devraient parler à un fournisseur de soins de santé pour peser les avantages et les inconvénients de la vaccination pendant la grossesse et décider en fin de compte de se faire vacciner bientôt ou d’attendre plus de données, a déclaré Jamieson. Pour ceux qui présentent un risque élevé d’exposition, tels que les travailleurs de la santé qui s’occupent de patients atteints de COVID-19, Jamieson a déclaré qu’elle recommanderait fortement de se faire vacciner le plus tôt possible.

Heureusement, pour ceux qui veulent plus de données, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) enquêteront sur les femmes enceintes qui reçoivent les vaccins et devraient disposer de plus d’informations sur la sécurité dans les mois à venir, a-t-elle ajouté. Le CDC et la Food and Drug Administration (FDA) collecteront ces informations en utilisant à la fois les systèmes de surveillance existants et une nouvelle application .

Peser les risques et les avantages

Donc, si vous êtes enceinte, allaitez ou prévoyez de devenir enceinte, que devez-vous savoir sur les vaccins COVID-19?

Tout d’abord, « nous savons qu’en général, la grande majorité des vaccins sont sans danger pendant la grossesse », a déclaré Jamieson à 45Secondes.fr. Par exemple, les vaccins antigrippaux inactivés sont recommandés pour les femmes enceintes depuis les années 1960, et le vaccin Tdap, qui protège contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche, est encouragé pendant la grossesse car il établit l’immunité chez le fœtus, a-t-elle déclaré.

Les vaccins antigrippaux n’ont pas été officiellement testés chez les femmes enceintes avant d’être recommandés, a-t-elle déclaré; de même, l’innocuité et l’efficacité des vaccins antitétaniques pendant la grossesse ont été établies grâce à des décennies d’études animales et d’études observationnelles sur des personnes vaccinées, ainsi qu’à la surveillance des effets secondaires après la vaccination, selon le rapport de l’OMS. Plus récemment, des études observationnelles et de véritables essais cliniques ont démontré l’innocuité de l’administration de Tdap pendant la grossesse, D’après le CDC .

Cela dit, certains vaccins ne sont pas sûrs à prendre pendant la grossesse, y compris le variole vaccin et vaccin ROR, qui protège contre rougeole , oreillons et la rubéole, a déclaré Jamieson. Ces vaccins contiennent des virus vivants mais affaiblis, donc si le vaccin traversait le placenta, il y a un risque que le virus vivant infecte le fœtus.

Mais les vaccins COVID-19 autorisés pour une utilisation d’urgence ne contiennent aucun virus, a déclaré Jamieson. Au lieu de cela, ils contiennent de l’ARNm, une molécule qui contient des instructions pour construire des protéines spécifiques.

En relation: 20 des pires épidémies et pandémies de l’histoire

« L’ARNm n’est qu’un extrait d’informations génétiques qui est livré dans vos propres cellules », dans ce cas, les cellules musculaires du bras, a déclaré Gaw à 45Secondes.fr. Une fois à l’intérieur du corps, les vaccins à ARNm ordonnent aux cellules de construire une partie de la protéine de pointe de coronavirus, une structure qui dépasse de la surface du virus. Bien qu’ils ne soient pas infectieux en eux-mêmes, les morceaux de protéine de pointe déclenchent une réponse immunitaire qui entraîne le corps à reconnaître le coronavirus si le corps le rencontre à l’avenir.

Une fois utilisé pour construire des morceaux de protéines de pointe, l’ARNm est rapidement décomposé par les cellules. En d’autres termes, il ne se déplace pas loin du site d’injection.

« Parce qu’il agit localement, il est probable qu’il n’ait aucune conséquence pour le fœtus », a déclaré Jamieson. Certains ARNm sont absorbés par le système lymphatique, qui transporte les cellules immunitaires dans tout le corps, mais il est moins probable qu’un ARNm entre dans la circulation sanguine – même si cela doit encore être confirmé, a-t-elle ajouté.

Même si certains ARNm atteignent le placenta, « il est si peu probable que quelque chose de significatif puisse traverser », bien qu’une fois encore, cela doit encore être confirmé, a déclaré Gaw. Dans tous les cas, l’ARNm ne peut pas provoquer d’infection. De même, en fonction du fonctionnement du vaccin et de la vitesse à laquelle l’ARNm se dégrade, « nous [also] ne prévoyez pas que cela affecterait de quelque manière que ce soit la fertilité ou le début de la grossesse », dit-elle.

Les études animales menées par Moderna indiquent également que le vaccin est sans danger avant et pendant la grossesse, au moins chez le rat. Données soumises à la FDA ont montré que l’administration du vaccin à des rats avant l’accouplement ou pendant la gestation ne modifiait pas leur système reproducteur, n’affectait pas le développement embryonnaire ou fœtal ou ne perturbait pas le développement des rats en bas âge après la naissance.

Pour les humains, les vaccins comportent certains risques d’effets secondaires bénins, tels que des douleurs à la vue d’une infection, un gonflement ou de la fièvre. Un symptôme à surveiller pendant la grossesse en particulier est la fièvre après la vaccination, car une forte fièvre peut augmenter le risque de fausse couche, a déclaré Gaw. En cas de fièvre, l’acétaminophène, un médicament anti-fièvre, peut être pris sans danger pendant la grossesse, NPR signalé . En général, si une personne a des allergies connues à l’un des ingrédients du vaccin, elle ne devrait pas recevoir ce vaccin, a déclaré Jamieson.

Questions restantes

Un avantage possible du vaccin COVID-19 pendant la grossesse serait que le fœtus pourrait également acquérir une certaine immunité contre le virus. Les anticorps générés par les vaccins peuvent potentiellement traverser le placenta; c’est pourquoi les vaccinations Tdap sont recommandées au troisième trimestre par exemple. Cependant, nous ne savons pas encore si les anticorps produits par la vaccination COVID-19 traverseront le placenta, a déclaré Jamieson.

Les anticorps maternels passent également par le colostrum – un lait maternel riche en nutriments produit peu de temps après la naissance – et le lait maternel normal, il est donc possible que les nouveau-nés puissent acquérir une immunité passive grâce à l’allaitement, a déclaré Gaw. Une petite étude a suggéré que les mères allaitantes qui se sont remises du COVID-19 portent des anticorps dans leur lait maternel, Le Scientist Magazine a rapporté , mais on ne sait pas s’il en va de même pour les mères vaccinées, a déclaré Gaw. L’UCSF lancera bientôt une étude sur cette question, a-t-elle ajouté.

Bien que les scientifiques soupçonnent que les vaccins COVID-19 sont sans danger pendant la grossesse, cela doit également être confirmé. Certains essais cliniques avec des femmes enceintes devraient commencer en janvier, Le New York Times a rapporté , mais les résultats de ces essais ne seront pas disponibles avant plusieurs mois.

En relation: 14 mythes sur les coronavirus brisés par la science

En attendant, le CDC recueille des données de sécurité via son système de surveillance v-safe , une application téléphonique qui interroge les gens sur les symptômes ou réactions qu’ils éprouvent après avoir été vaccinés contre le COVID-19. Toute personne qui reçoit un vaccin COVID-19 peut s’inscrire à l’application, qui envoie des rappels quotidiens aux utilisateurs. L’application posera des questions spécifiques concernant la grossesse, et ces données seront rendues publiques avant le début des essais cliniques formels, a déclaré Jamieson.

Les données de sécurité seront également collectées par le biais du système de notification des événements indésirables liés aux vaccins (VAERS), vieux de plusieurs décennies, auquel les médecins et les patients peuvent envoyer des rapports, The Verge a rapporté .

Mais seuls les essais cliniques peuvent répondre à la question de savoir si les vaccins COVID-19 sont plus ou moins efficaces chez les femmes enceintes par rapport à la population générale, a déclaré Gaw. Le système immunitaire change tout au long de la grossesse afin d’empêcher le corps de rejeter le fœtus en croissance, selon l’École de médecine de l’Université de Stanford , mais on ne sait pas si ou comment ces changements pourraient affecter l’efficacité des vaccins COVID-19 à différents stades de la gestation.

Les personnes enceintes peuvent également avoir besoin d’une dose légèrement différente de celle de la population générale, a déclaré Gaw. Tout en étudiant ces questions dans le cadre d’essais cliniques, les scientifiques peuvent également rechercher des traces de vaccin dans le placenta et le sang du cordon ombilical et évaluer de plus près les risques potentiels pour le fœtus, a déclaré Jamieson.

Bien sûr, « à mesure que de plus en plus de vaccins seront lancés, il sera de plus en plus difficile de concevoir un essai comprenant un groupe placebo », ce qui signifie un groupe de comparaison qui ne reçoit pas le vaccin, a noté Jamieson. En d’autres termes, lorsqu’un vaccin est largement disponible, il devient plus difficile de recruter des personnes pour des essais dans lesquels elles pourraient ne pas recevoir le véritable vaccin.

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.