Est-ce vraiment les garçons perdus sans Corey Feldman ?

Si Les garçons perdus se refait, il doit ramener Corey Feldman. Tout récemment, on a appris qu’un redémarrage du film de vampire emblématique est en cours de développement chez Warner Bros. Le nouveau film a été décrit comme une version moderne de l’histoire originale, suggérant qu’il s’agira d’un redémarrage complet avec de tout nouveaux acteurs réimaginant les personnages classiques. Jaeden Martell et Noah Jupe ont été annoncés comme membres de la distribution, peut-être pour jouer les nouveaux Frog Brothers sinon Michael et Sam Emerson.

Quoi qu’il en soit, quelque chose aura toujours l’impression de manquer si Corey Feldman n’est pas présent dans le redémarrage. Comme les fans de l’original le savent, Feldman a fait ses débuts dans la série dans les années 1987 Les garçons perdus comme Edgar Frog, frère d’Alan Frog de Jamison Newlander. En tant que Frog Brothers, le couple emblématique est désormais reconnu comme l’un des tueurs de vampires les plus durs à cuire de tous les temps.

Plus de 20 ans après la sortie de Les garçons perdus, Corey Feldman porterait à nouveau le bandeau rouge en tant qu’Edgar Frog. Il est apparu dans la suite de 2008 Garçons perdus : la tribu pour reprendre le rôle, et a figuré en bonne place dans le film. Corey Haim est également revenu en tant que Sam Emerson dans une scène à mi-crédit, marquant l’une des dernières retrouvailles des Two Coreys.

En 2010, Feldman a repris le rôle d’Edgar Frog pour le troisième et dernier volet de la trilogie cinématographique, Garçons perdus : la soif. Jamison Newlander est également amené en tant qu’Alan pour une autre aventure de massacre de vampires en tant que Frog Brothers. Collectivement, le personnage de Feldman joue le plus grand rôle dans la franchise, en tant que partie importante de l’original et star des deux suites.

Les deux acteurs ont depuis revisité les Frog Brothers pour une vidéo spéciale sur YouTube. Corey Feldman a également déclaré qu’il serait disposé à faire un Frères Grenouille Les retombées de la série télévisée que Newlander voulait faire, bien qu’il ne semble pas que ce projet fasse du chemin. Au cours des dernières années, il y avait eu des plans à la CW pour transformer Les garçons perdus dans une série télévisée, qui aurait échangé les genres des Frog Brothers en tant que Frog Sisters. Alors qu’un pilote avait été tourné, cette série n’a finalement jamais avancé non plus.

Maintenant, ce que nous savons, c’est que Warner Bros. redémarrera entièrement la franchise avec ce tout nouveau Le remake des garçons perdus. Si un nouveau film doit être réalisé, il est peut-être préférable de recommencer à zéro, espérons-le avec l’idée de présenter une nouvelle génération de fans à la franchise. Suivre cette voie signifierait évidemment qu’aucun des mêmes acteurs ne reviendra, du moins pas en tant que mêmes personnages. Cela pourrait être amusant si Edgar Frog était réimaginé en tant que 50 ans avec Feldman dans le rôle, mais je ne parierais pas que cela se produise.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de place pour Feldman dans Les garçons perdus redémarrer. Auparavant, l’acteur nous avait dit en exclusivité qu’il envisageait de prendre sa retraite, car il n’est plus intéressé par une campagne active pour des rôles au cinéma. Même ainsi, il serait ouvert au bon rôle, mentionnant qu’il reviendrait pour des suites de films passés qu’il a fait comme Vendredi 13 Partie IV : Le dernier chapitre et Les Goonies. Il va de soi qu’il serait prêt pour un caméo potentiel dans Les garçons perdus ainsi qu’un clin d’œil aux films originaux.

Il n’a pas à jouer Edgar Frog, si nous sommes dans une continuité différente, alors peut-être que certaines des stars originales pourraient avoir des rôles d’invité. Vous pouvez me donner Corey Feldman comme vendeur de hot-dogs sur la promenade de la plage de Santa Carla, au moins. Ce ne serait tout simplement pas comme Les garçons perdus sans lui.

Sujets : Garçons perdus, Garçons perdus 2

Les points de vue et opinions exprimés dans cet article sont ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.