Est-ce vrai? Le Joker pourrait apparaître dans Batman

On ne sait pas grand-chose de l’intrigue de Le Batman, dirigée par Matt Reeves et mettant en vedette Robert Pattinson. Certaines données sont apparues : elle se situerait dans les premières années d’activité de Bruce Wayne Quoi Homme chauve-souris et de nombreux méchants classiques de l’histoire du héros apparaîtront. La première bande-annonce du film a enthousiasmé de nombreux fans du personnage avec son atmosphère sombre et sa représentation de gothique départ des romans graphiques.

Le long Halloween servira d’inspiration pour le film qui mettra en vedette des personnages tels que Le Riddler, Le Pingouin, Catwoman et Carmine Falcone. La bande-annonce du film suggère que l’un des méchants commettra des crimes pour attirer l’attention de Homme chauve-souris, qui doit user de ses talents de détective pour découvrir de qui il s’agit. Tu l’as deviné? Le Riddler est l’antagoniste principal du film.

Le Joker pourrait apparaître dans Batman







Les méchants mentionnés sont-ils les seuls qui seront dans le jeu ? Une rumeur sur Internet indique la présence de l’ennemi juré de la Chevalier de la nuit, la très Joker. Ils indiquent que le personnage apparaîtra vers la fin du film pour faire avancer l’intrigue d’une éventuelle suite qui est déjà en préparation. Qui jouera le clown ?

Récemment le Joker eu deux versions différentes au cinéma : Jared Leto au Escouade Suicide Oui Ligue de justice de Zack Snyder Oui Joaquin phénix Quoi Arthur Fleck dans Joker, pour lequel il a remporté un prix oscar. CC semble avoir une overdose de Homme chauve-souris dans ces années, avec l’interprétation correspondant à la DCEU et Reeves.

Il y a quelques mois, Robert Pattinson mentionné le méchant dans une interview et les alarmes des adeptes de la Clown Prince du Crime, qui étaient enthousiasmés par la possibilité de le revoir au cinéma et ont même commencé par les populaires « fancasts » et ont choisi le meilleur acteur pour le personnage. La vérité est qu’il faut prendre les informations avec prudence…