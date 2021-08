Après des mois de spéculations sur le développement de l’histoire dans « Peacemaker », une série qui reviendra à John Cena dans le même personnage qu’il a joué dans « The Suicide Squad », James Gunn, réalisateur et scénariste des deux productions, a finalement confirmé le place dans la chronologie que cette série exclusive HBO Max présentera dans l’univers DC.

* Spoilers Alert * Rappelez-vous que dans « The Suicide Squad », le personnage de Cena a été abattu par Bloodsport (Idris Elba). Cependant, une séquence post-crédits révélerait que ce « crétin » est toujours en vie dans les installations d’ARGUS, les agents Emilia Harcourt (Jennifer Holland) et John Economos (Steve Agee) rapportant sa prochaine mission : « Sauver le monde ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: La saison 5 de « Rick and Morty » ferait une pause dans sa diffusion

Après la sortie de « The Suicide Squad », James Gunn se sent désormais libre de parler de la série « Peacemaker », confirmant qu’il s’agira d’une moitié de suite et d’une moitié de préquelle. « À travers l’histoire, vous apprenez d’où vient Peacemaker », a déclaré le cinéaste lors d’une récente conversation avec Variety.

« Il y a un moment où Bloodsport parle de son père et de ce qu’il était et quand vous coupez à un plan de Peacemaker, et il hoche la tête, c’est la graine de toute la série. » La série mettra en vedette John Cena dans le rôle de Christopher Smith, le fils d’Auggie Smith, révélant ce qu’il a fait, ce que cela signifie pour lui et où il se dirige après « The Suicide Squad ».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Supergirl : Melissa Benoist dit au revoir à la série CW

James Gunn souligne que, malgré le rôle antagoniste qu’il acquiert dans « The Suicide Squad », le personnage « n’est pas une personne méchante, c’est juste une mauvaise personne ». «Cela ressemble à quelque chose de désespéré sur la bande. Mais je pense qu’il y a plus que ça. Nous n’avons pas eu l’occasion de le rencontrer comme nous l’avons fait avec d’autres personnages. Et c’est de cela que parle tout le spectacle. Il nous fallait huit épisodes pour le faire, au moins ».

Dans une précédente conversation avec Entertainment Tonight, James Gunn a noté que « Peacemaker » comportait plus d’action que n’importe quelle émission de super-héros auparavant, considérant ce spin-off comme « un grand film de science-fiction », mais plus naturel et réaliste. Sa première devrait avoir lieu en janvier 2022.