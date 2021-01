Est-ce que Madison LeCroy et Jay Cutler sortent ensemble? La star de «  Southern Charm  » parle de rumeurs de rencontres

Si le drame à l’écran Charme du sud ne suffisait pas pour comprendre, préparez-vous à être encore plus choqué par ce que Madison LeCroy fait quand les caméras ne sont pas roulant.

La star de télé-réalité a été liée à l’ancien joueur de la NFL Jay Cutler.

Madison LeCroy, qui a mis fin à sa romance récurrente avec sa co-star Austen Croll fin 2020, a gardé ses cartes près de sa poitrine alors qu’elle abordait les rumeurs de rencontres sur Regardez ce qui se passe en direct dans l’interview avec Andy Cohen ci-dessous.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait profité de certaines aventures avec Jay Cutler, Madison a répondu qu’elle «ne s’embrassait pas et ne racontait pas». Cela ne ressemble ni à une confirmation ni à un refus!

Cutler, qui s’est séparé de Kristen Cavallari en avril 2020, est resté silencieux sur sa vie amoureuse et n’a pas encore répondu aux rumeurs.

Jay Cutler et Madison LeCroy sortent-ils ensemble?

Malgré la réponse timide de Madison, les fans ont remarqué les échanges flirteurs entre elle et Jay Cutler sur les réseaux sociaux.

LeCroy a commenté «À bientôt» sur une photo sur Instagram de Jay et elle a également réagi avec un commentaire emoji de feu sur une autre.

Ces rumeurs viennent après la spéculation que l’ex Austen de Madison a passé du temps avec l’ex Kristen Cavallari de Jay. Le couple a fait la fête ensemble à Nashville en décembre 2020, mais les deux ont mis fin à toute rumeur de rencontres.

Madison LeCroy en a discuté avec WWHL l’hôte Andy Cohen qui a demandé: «Qu’as-tu pensé d’Austen avec Kristen Cavallari? Avez-vous regardé l’une de leurs aventures sur Instagram? »

Madison a répondu en disant: «J’étais occupée à vivre mes propres aventures, mais non, je ne l’ai pas fait.»

C’est alors que Cohen a abordé les rumeurs de Jay Cutler en demandant si elle avait eu, « Une aventure du genre Jay Cutler? » à quoi Madison a fermement répondu: « Je ne suis pas en train d’embrasser et de dire. »

Alors que seul le temps dira si les choses progressent entre Madison et Jay, il est prudent de dire qu’une relation Kristen et Austen est hors de propos.

Kristen a récemment confirmé sa relation avec Jeff Dye après avoir échangé « I Love Yous » lors d’un live Instagram.

Cela vient quelques mois seulement après avoir annoncé qu’elle se séparait de Jay. Les ex sont ensemble depuis 10 ans et partagent trois enfants.

Que s’est-il passé entre Madison LeCroy et Austen Kroll?

Dans les épisodes de Charme du sud qui a été diffusée l’année dernière, Madison a révélé qu’elle avait arrêté avec Austen Croll après 3 ans de peur que Croll ne prenne pas au sérieux la pandémie de COVID-19 et refuse de suivre les règles de distanciation sociale.

Madison, qui partage son fils Hudson, âgé de 8 ans, avec son ex-mari, a déclaré que Kroll n’était pas du «matériel de beau-père», déclarant que la porte était fermée sur leur relation.

Dans son interview sur WWHL, elle a révélé qu’Austen lui avait envoyé un texto quelques instants avant l’émission mais qu’elle essayait de l’éviter car le couple ne s’entendait pas. Madison a également déclaré que le dernier texto qu’elle avait envoyé à son ex était « Je te hais ». Espérons que les choses se passent mieux avec Jay!

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Elle a une passion pour la culture pop et la justice sociale. Attrapez-la en train de couvrir des sujets d’actualité, des divertissements et des nouvelles.