Est-ce que les nageurs olympiques font pipi dans la piscine et plus de réponses à vos questions !

Il a ajouté : « Il y a aussi une sorte d’école de pensée qui pense que cela aide à verrouiller votre combinaison en place. Ils ont tendance à bouger. Les athlètes mettent toujours leur combinaison au sec. Il est beaucoup plus facile de l’enfiler quand elle est sèche que quand il est mouillé. Donc, en le mouillant, certains athlètes pensent que cela aide en quelque sorte à le verrouiller en place. Mais je dirais aussi que ces deux choses sont légitimes. Cependant, cela fait aussi partie de la routine. Alors je ne ‘ Je ne sais pas que le choc de l’atterrissage dans l’eau froide vous rend nécessairement plus susceptible de nager lentement pour, disons les 50 premiers, mais il y a un avantage à simplement suivre votre routine et si vous pensez que cela atténue le choc et vous rend plus rapide au début de votre course, alors c’est un bon coup de pouce mental que vous obtenez avant votre course. »

Les nageurs olympiques font-ils pipi dans la piscine ?

Barbini ne s’est pas retenu lorsqu’on lui a posé cette question inattendue. « Oui, tout à fait, » expliqua-t-il avec un petit rire. « Je n’ai pas une grande explication pour expliquer pourquoi. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles. L’une serait que vous deviez sortir de la piscine et aller aux vestiaires, comme interrompre tout ce que vous faites dans l’eau, Vous n’êtes normalement pas simplement dans l’eau flottant. Donc, si vous êtes dans l’eau, vous essayez probablement d’accomplir quelque chose. Je pense donc que beaucoup de gens voient cela comme un mécanisme permettant de gagner du temps.

« Je dirais aussi que faire pipi dans la piscine n’est pas quelque chose que nous approuvons ou encourageons », a-t-il ajouté. « C’est quelque chose que nous savons que les gens font et qui fait en quelque sorte partie de l’univers de la natation. Mais ce n’est pas le cas, ce n’est certainement pas une pratique recommandée. Mais je suis assez confiant que c’est quelque chose qui se produit régulièrement. »

Quel maillot de bain a été interdit ?

La Fédération internationale de natation, connue sous son acronyme français, FINA, approuve les maillots de bain portés par les athlètes aux Jeux olympiques. Il y a plus d’une décennie, la FINA a interdit les combinaisons de haute technologie en polyuréthane.

« Il existe toute une catégorie de combinaisons interdites depuis 2010. Elles sont faites d’un matériau qui augmente considérablement votre capacité à flotter dans l’eau et celles-ci étaient très populaires en 2008-2009 », a expliqué Barbini. « Ils ont été interdits depuis lors. Donc, pour autant que je sache, il n’y a pas de nouvelles combinaisons interdites pour cette remise des gaz. Mais il y a certainement des combinaisons qui ont été interdites pour les deux derniers cycles qui restent interdites. «

Pourquoi les nageurs font des ventouses ?

En plus de s’échauffer, les nageurs savent que la récupération est tout aussi importante dans leurs routines et leurs séances d’entraînement. L’une de ces méthodes de récupération est connue sous le nom de ventouses, dont beaucoup se souviennent peut-être qu’elle est apparue au premier plan lorsque Michael Phelps l’a popularisée aux Jeux olympiques de Rio 2016.

« Les ventouses sont … une autre méthode de récupération du flux sanguin qui (fonctionne) par la contraction qui vient de la tasse », a déclaré Barbini. « C’est comme une méthode de récupération par contraction et relâchement. Il ne s’agit pas d’avoir des cercles froids (ou beaucoup) sur le dos, autant que cela puisse paraître. C’est juste pour restreindre brièvement le flux sanguin vers une zone et puis avec la libération, pour permettre au sang de circuler librement à travers là.

En rapport

« Ce n’est pas pour tout le monde. Tout le monde n’aime pas ça. C’est vraiment inconfortable de le faire. Mais pour ceux qui aiment ça, je veux dire, c’est définitivement mis au premier plan en voyant Michael Phelps avec les points sur son dos pour le dernier couple des Jeux olympiques. Mais vous savez, ceux qui y croient, y croient définitivement. Mais certains le regardent simplement et pensent que c’est une douleur inutile que je ne veux pas subir. «

En rapport: