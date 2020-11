Est-ce que ce sera le cas? Hennessey annonce que Venom sera présenté plus tard cette année

Annoncé pour la première fois il y a plus de six ans, le Hennessey Venom F5 s’apprête désormais à se faire connaître, prêt pour la production, avant même la fin de cette année. Et, semble-t-il, avec un châssis impressionnant ne pesant que 86 kg, supportant un V8 de 1843 ch.

L’annonce a été faite par le fondateur du petit entraîneur et fabricant de super-sports texans, John Hennessey, après que la nouvelle a révélé l’intention de Hennessey de présenter la version de production de Venom, toujours en novembre.

Cependant, comme l’explique John Hennessey, lors d’un podcast avec le chef de la communication de Bugatti, Tim Bravo, la pandémie de coronavirus a fini par frustrer les intentions initiales, et à ce moment, l’objectif est de faire connaître la version finale de la super voiture de sport. , avant même la fin de 2020.

Même sans révéler de date précise, Hennessey a révélé que l’intention initiale de la société était de montrer Venom pour la première fois au Concours d’élégance de Pebble Beach en août, mais l’événement a finalement été annulé en raison de Covid-19. .

Pendant ce temps, l’équipe a continué à travailler sur la voiture et, à ce stade, elle est pratiquement terminée, ainsi que fonctionnelle, a-t-il conclu.

LIRE TROP

Henessey présente le moteur Venom F5 de 1600 chevaux

John Hennessey a également expliqué qu’une fois le premier Venom F5 terminé, la marque a l’intention de commencer les tests dès 2021. Le plan est de ne fabriquer pas plus de 24 exemplaires, dont la moitié sera livrée à des clients d’Amérique du Sud. Norte, tandis que le reste sera mis à disposition sur les marchés internationaux.

Il est rappelé que le Hennessey Venom F5 a été présenté, pour la première fois, par Hennessey Performance Engineering, lors du SEMA Show 2017, à Las Vegas, avec la promesse de battre le record du monde de vitesse pour un véhicule homologué pour route.

Après trois ans, on s’étonne de l’annonce de la marque texane de construire son modèle inaugural sur un châssis entièrement en fibre de carbone, ne pesant pas plus de 86 kg, et pourtant, annonçant une rigidité en torsion de 52 000 Nm par degré. Cette valeur complète même les capacités du châssis Bugatti Chiron.

Quant au moteur, il s’agira d’un V8 essence Twin-Turbo de 7,6 litres, mais délivrant une puissance totale de 1843 ch à 8000 tr / min, en plus d’un couple maximal de 1617 Nm à 5500 tr / min.

Toujours selon les souhaits des responsables de Hennessey, le Venom F5 devrait pouvoir dépasser les 500 km / h. Un objectif qui, s’il se concrétise, fera du modèle le nouveau détenteur du record du monde de vitesse pour une voiture homologuée pour la route, notamment parce que la tentative d’un autre Américain, le SSC Tuatara, reste entourée de doutes.

Ainsi et jusqu’à ce qu’un prétendant capable de voler la couronne apparaisse, la Bugatti Chiron Super Sport 300+ continue de détenir le trophée, avec une vitesse maximale enregistrée de 490,484 km / h. Mais, aussi, avec un hic: le super sportif de Molsheim n’a fait qu’une seule passe, dans une direction, donc sa marque reste non vérifiée par le Guinness World of Records.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂