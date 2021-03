Est-ce la Mercedes-Benz 190E avec le moins de kilomètres au monde?

Parler de l’histoire de Mercedes-Benz, c’est parler de 190 (S201), un modèle à succès qui fait l’unanimité auprès du public dont très peu de voitures peuvent se vanter. Innovant en termes de technologie et de design, il a fini par s’affirmer pour son confort et sa durabilité.

Les histoires d’exemples de la Mercedes-Benz 190 (W201) avec plusieurs centaines de milliers de kilomètres sont nombreuses et contribuent à cultiver l’image que cette voiture est indestructible. Mais maintenant, on sait qu’il est en vente un exemplaire du 190 à moins de 20 mille kilomètres et dans un état vraiment immaculé, presque comme s’il venait de quitter le stand.

La Mercedes-Benz 190 est loin d’être une voiture rare, puisque plus de 1,8 million d’unités ont été vendues au cours de ses 11 années d’existence. Mais même ainsi, ce modèle de 1992 promet d’attirer plusieurs parties intéressées à la «conversation», puisque 20 mille kilomètres étaient ce que n’importe quelle Mercedes-Benz 190 de l’époque a parcourue dans les premiers mois.

Le spécimen en question – qui est en vente sur le portail Car & Classic – est un modèle 190E, équipé d’un quatre cylindres essence de 1,8 litre développant 109 ch.

Initialement achetée à Guernesey, une île du Royaume-Uni, cette Mercedes-Benz 190E a une finition blanc arctique qui contraste avec une cabine bordée de bleu.

Selon les responsables de la vente, l’intérieur «sent toujours comme neuf» et porte même les autocollants d’origine de l’usine. Les plastiques à l’intérieur conservent leur couleur d’origine et ne présentent aucun risque, tout comme les protections extérieures, les roues et le chrome de la calandre avant. Il préserve également le trousse d’outils avec lesquels il a été vendu et conserve toute la documentation originale avec l’historique des interventions qu’il a subies au cours des 29 dernières années.

Malgré la mécanique reconnue du « Baby-Benz », l’état de ce spécimen nécessite des explications supplémentaires. En plus d’être utilisée avec parcimonie, comme le suggère le faible kilométrage, cette 190E ne rencontrait qu’une seule famille et était toujours conservée dans un garage chaud et recouverte d’une housse car elle était fournie avec la voiture elle-même.

Vendu sans réserve et à un prix qui, à la date de publication de cet article, est fixé à 11000 livres sterling, soit 12 835 euros, ce pourrait bien être l’une des Mercedes-Benz 190E avec le kilométrage le plus bas au monde. La vente aux enchères se termine le 14 mars.