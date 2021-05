Essai Apple vs Epic Games: l’examen de la présentation des diapositives a montré que l’App Store avait déjà généré 2,1 milliards de dollars de facturation

7 mai 2021 13:22:59 IST

Jeudi, le haut dirigeant de l’App Store d’Apple a été confronté à une avalanche de documents lancés par un avocat d’Epic Games dans le but de prouver les allégations selon lesquelles le fabricant d’iPhone aurait escroqué les fabricants d’applications dans le cadre d’un stratagème mis au point par le regretté co-fondateur d’Apple, Steve Jobs. La confrontation dans une salle d’audience d’Oakland, en Californie, a eu lieu au cours du quatrième jour d’un procès antitrust ciblant l’empire qu’Apple a construit autour de son iPhone et de la vitrine numérique qui sert de débouché exclusif pour que les gens installent des applications sur l’appareil omniprésent.

Epic, le créateur du populaire Fortnite jeu vidéo, soutient qu’Apple insiste pour que les applications payent une commission de 15 à 30% sur les transactions se transforme en monopole illégal qui devrait être détruit pour que d’autres options puissent être proposées sur l’iPhone, l’iPad et l’iPod.

Jusqu’à présent, Apple a mis en place une défense féroce de son soi-disant «jardin clos», en partie en mettant en évidence que ses commissions et pratiques de l’App Store reflètent celles des principales consoles de jeux vidéo telles que PlayStation, Xbox et Switch qu’Epic a adopté.

Après avoir passé les trois premiers jours du procès à solliciter le témoignage des propres dirigeants d’Epic et d’autres parties favorables à l’affaire de l’entreprise, l’avocate d’Epic Katherine Forrest et son équipe de soutien ont pris leur premier coup de poignard à un dirigeant d’Apple – Matt Fischer, qui dirigeait l’App Store. depuis 2010.

Alors que Fischer était à la barre des témoins, Forrest lui a demandé à plusieurs reprises d’examiner les e-mails et les présentations de diapositives portant sur les finances de l’App Store, les préoccupations concernant les activités frauduleuses et les plaintes concernant Apple mettant en évidence ses propres services dans les résultats de recherche de l’application.

Bien que des sections importantes des documents aient été expurgées pour protéger des informations commerciales confidentielles, elles ont tout de même révélé des bribes intrigantes.

Par exemple, une présentation de diapositives de novembre 2010 a montré que l’App Store avait déjà généré 2,1 milliards de dollars de factures – bien plus que ce que Jobs avait envisagé lorsqu’il a eu l’idée en 2008, un an après la sortie du premier iPhone.

Peu de temps après l’ouverture de l’App Store, Jobs a émis l’hypothèse que cela pourrait tout au plus devenir une entreprise d’un milliard de dollars. «Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit un grand générateur de profits», a déclaré Jobs dans une interview que Fischer a partagée avec son équipe en juillet 2018 pour rappeler à quel point l’App Store était venu depuis sa création.

Epic affirme que le démarrage inattendu de l’App Store a incité Jobs, décédé en août 2011, à changer de vitesse et à élaborer une nouvelle stratégie pour piéger les utilisateurs d’iPhone en construisant le jardin clos autour de l’appareil et de l’App Store. Fischer a déclaré à Forrest qu’il n’avait jamais entendu parler d’un tel plan, bien qu’il ait admis qu’il était possible que la stratégie ait été créée avant qu’il ne prenne la direction de l’App Store et n’en ait jamais été informé.

Apple n’a jamais révélé combien d’argent il gagnait grâce à l’App Store, mais les estimations ont fixé son bénéfice annuel entre 15 et 18 milliards de dollars. La société de Cupertino, en Californie, a révélé qu’elle avait investi plus de 100 milliards de dollars dans l’iPhone et ses logiciels de support, y compris l’App Store, pour aider à soutenir son argument selon lequel Epic veut simplement se débarrasser de ses innovations en évitant les commissions qui ont été en cours. place depuis plus d’une décennie.

Epic a également tenté de mettre en doute l’une des justifications d’Apple pour interdire d’autres magasins d’applications sur l’iPhone. Apple affirme que son jardin clos et ses commissions aident à protéger les consommateurs contre les activités malveillantes qui pourraient les frauder et envahir leur vie privée.

Forrest a confronté Fischer à une variété de documents soulevant des questions de sécurité, y compris un e-mail de juillet 2018 dans lequel il s’inquiétait d’une «épidémie d’applications qui tentent de frauder les consommateurs».

Interrogé par un avocat d’Apple, Fischer a déclaré qu’il n’était pas responsable des contrôles de confidentialité, de sécurité et de fraude du magasin.

«Nous combattons et combattons la fraude depuis longtemps», a déclaré Fischer à la barre.

