Esperanza : le participant qui a fait mendier Lali Esposito

Une nouvelle nuit de La voix argentine est venu avec des surprises à l’écran Telefe! La première représentation de la soirée a été J’espère que Careri et il a déplacé tout le monde au point qu’il a fait prier Lali Esposito de rester dans son équipe. La réponse de la jeune femme en a surpris plus d’un. Regardez la grande chanson du participant!

Le premier artiste à il a brisé la glace au gala, il a attiré tous les regards et était une tendance dans les réseaux. C’était à propos de une fille de 20 ans originaire de Mendoza et dont la mère vénézuélienne lui a inculqué l’amour de la musique. « J’étudie la musique à l’Université de Cuyo, j’étudie le chant populaire. J’aime la soul, le blues et les artistes qui m’inspirent sont Aretha Franklin et Nina Simone« , a expliqué la jeune femme avant de se présenter sur scène.

Esperanza: le participant qui a fait mendier Lali Espósito à La Voz Argentine







Esperanza a été encouragée à participer malgré la reconnaissance d’un complexe avec son corps et cela a absolument tout cassé. La chanson qu’il a choisie était Se sentir bien de Nina Simone et en quelques secondes a causé Ricardo Montaner, Lali, Soledad Pastorutti, Mau et Ricky ils feraient demi-tour pour la rencontrer.







Sur les cinq, le protagoniste de Sky Rojo de Netflix a tout fait pour la convaincre et a déclaré : « A des voix comme la vôtre, on pense 200 stratégies de ce que je peux dire à un talent comme le vôtre et la vérité que pour être franc je dois vous offrir ce dont vous avez besoin. Tout, tout ce que vous me demandez, je vous donne un rein. Vous êtes merveilleux, aucun de nous qui sommes ici ni ceux qui sont à la maison ne doutent que vous soyez probablement le gagnant de ce programme « .

Cependant, Esperanza a apprécié les paroles d’une figure de la stature de Lali, mais était sûre de sa décision. « Merci beaucoup à tous, mais Mau et Ricky m’ont convaincu », condamné et provoqué la surprise dans l’étude. Les Vénézuéliens se sont retrouvés incrédules à célébrer sur la piste.