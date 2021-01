Escape From Tarkov a été mis à jour par Ninja pour simplifier les exigences de mise à niveau des nouveaux joueurs

Jeux de Battlestate Hier, un patch ninja a été publié en réponse à l’article écrit décrivant le nouveau générateur de cachette, une fonction nécessaire pour un large éventail d’artisanat, qui est passé d’une batterie de voiture à une bougie d’allumage – une diminution d’environ 230000 roubles.

Il corrige les préoccupations de la communauté concernant la difficulté à niveler et semble garantir que ceux qui se connectent au raid au début du nettoyage ont un temps beaucoup plus facile à niveler que ceux qui rejoignent le nettoyage en cours.

Le changement soudain est plus que bienvenu et prend une énorme épine sur le côté des nouveaux joueurs qui parviennent à survivre pendant trois minutes avant de se lancer dans le dôme depuis qui sait où, mais les communautés sont toujours frustrées.

Le problème sous-jacent que la communauté semble avoir avec Battlestate Games ‘ Échapper à Tarkov est que Battlestate Games semble franchement avoir très peu de désir ou de capacité à parler longuement avec leur communauté de leurs processus de pensée et de leurs désirs pour l’avenir de Tarkov, et il en résulte des correctifs gratuits qui modifient tout ce qui ne reflète pas ce que la communauté a demandé.

Les seuls tweets du compte officiel Battlestate Games ne font que retweeter lorsque les streamers vont commencer à diffuser le titre.

Le changement de batterie de la voiture est donc arrivé et est simplement apparu comme un majeur majeur pour les nouveaux joueurs: Battlestate Games n’a pas déclaré qu’il cherchait à ralentir le processus de nivellement de la cachette (les utilisateurs doivent-ils s’attendre à un saut massif sur tout?), Ou s’ils cherchaient à augmenter le nombre de batteries de voitures (pourquoi y a-t-il autant de voitures sur les cartes, mais pas de batteries?), ou s’ils ont juste du mal à atteindre la parité entre ceux qui peuvent facilement attaquer plus de 10 fois par jour et ceux cette lutte pour trouver du temps pour un.

Puisqu’il n’y a pratiquement aucune communication, mis à part les flux franchement décousus qui sont parfois proposés en streaming, les joueurs ne font que recevoir des changements sauvages à un niveau fondamental qui, très franchement, fait basculer les joueurs hors de la surface de la planète alors qu’ils recherchent tout lambeau de raisonnement pour les changements.

C’est un problème qui dure depuis des décennies depuis que le développement de l’accès anticipé a atteint le grand public: les développeurs ne savent pas comment commencer et maintenir une interaction sûre et positive avec leurs communautés, et les bases de joueurs se sentent souvent laissées pour compte.

Combinez cette tendance avec l’aspect que Battlestate Games est un studio de développement russe avec des fans à l’échelle internationale, et le problème s’aggrave de façon exponentielle au fil du temps.

Lorsque nous examinons les titres à succès qui ont réussi à naviguer dans les eaux de l’accès anticipé, tels que Enfers, Cellule morte, ou Deep Rock Galactic, la communication était un élément vital qui permettait aux joueurs de se sentir entendus pour aider à mener à bien le jeu, tandis que les développeurs avaient des tâches tangibles devant eux qui ne se tordaient pas soudainement et ne se transformaient pas en quelque chose d’autre (également connu sous le nom de fluage de la portée).

Lorsque nous examinons les titres d’accès anticipé infructueux, tels que le toujours controversé Star Citizen, Star Forge, base spatiale DF-9, ou des milliers d’autres, un manque de communication immédiate (et honnête) entre les développeurs et la communauté est souvent considéré comme un aspect clé qui a été ignoré jusqu’à bien trop tard.

En espérant que Battlestate Games puisse comprendre la communication avant qu’elle ne subisse le même sort.